Mason Greenwood à la poursuite des records après une performance impressionnante contre Southampton – Man United News And Transfer News

Mason Greenwood a marqué un autre but pour Manchester United aujourd’hui alors que son équipe luttait pour un match nul 1-1 contre Southampton au stade St Mary.

Le joueur de 19 ans a marqué son deuxième but en autant de matchs cette saison et a été vif à la fois de l’aile droite et dans le rôle d’avant-centre qu’il a repris lorsque Jadon Sancho a remplacé Anthony Martial à l’heure.

L’homme né à Bradford a connu un lent début d’année 2020/21 mais a terminé la saison en force, et il a repris là où il s’était arrêté cette fois-ci.

Lors de ses 10 derniers matchs de Premier League, Greenwood a réalisé 53 touches dans la surface de réparation adverse, a réussi 35 tirs au total, 33 tentatives de dribbles, 17 tirs cadrés, 14 dribbles réussis et a marqué huit buts.

Greenwood a également fait preuve d’une mentalité de gagnant, se battant jusqu’à la fin lorsqu’un certain nombre de ses coéquipiers semblaient avoir levé le pied de la pédale.

“À mes yeux, nous avons perdu deux points – lorsque nous avons égalisé, nous aurions dû viser les gorges, le temps s’est écoulé et nous n’avons pas obtenu le vainqueur vers la fin”, a-t-il déclaré après le match.

Mason Greenwood : “A mes yeux, nous avons perdu deux points. Quand nous avons égalisé, nous aurions dû viser les gorges, le temps s’est écoulé et nous n’avons pas obtenu le vainqueur vers la fin.” #mulive [@ShamoonHafez] – utdreport (@utdreport) 22 août 2021

Le but amène Greenwood au niveau de Nicholas Anelka en tant que quatrième adolescent le plus marquant de l’histoire de la Premier League, avec 19 buts. Il est peu probable qu’il rattrape Michael Owen avec 46 buts, Robbie Fowler avec 35 ou Wayne Rooney avec 30.

Pour égaler les 30 de Rooney, Greenwood devrait marquer 11 buts supplémentaires en Premier League avant son 20e anniversaire le 1er octobre – avec quatre matchs à jouer au cours de cette période.