Mason Greenwood contre Cristiano Ronaldo dit Jamie Carragher, tandis que Gary Neville choisit Roberto Firmino contre Bruno Fernandes dans le XI combiné de Manchester United et Liverpool combiné

Le vainqueur du match de Manchester United, Cristiano Ronaldo, serait sélectionné dans la plupart des équipes, mais l’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher a opté pour Mason Greenwood en combinant Manchester United et le meilleur onze de départ de Liverpool.

Le quintuple vainqueur de la Ligue des champions a marqué six fois en huit apparitions depuis son retour à Old Trafford cet été, dont le récent vainqueur contre l’Atalanta. Cependant, il n’a pas inscrit un seul but en championnat lors de ses trois derniers matchs, mais visera à mettre fin à cette séquence lorsque les deux rivaux s’affronteront dimanche.

Ronaldo est en grande forme depuis son retour à United, mais Greenwood a été fantastique

Mais comme il l’a prouvé contre Atalanta, vous ne pouvez jamais radier United quand Ronaldo est là

Ronaldo jouera contre Liverpool pour la première fois en sept ans, lorsqu’il a marqué lors de la victoire 3-0 du Real Madrid à Anfield lors du match de groupe de la Ligue des champions.

Greenwood est actuellement dans la veine riche de la forme et a marqué un premier match à Leicester pour inscrire son quatrième but en championnat de la saison, un devant Ronaldo.

« Je suis un grand fan de Greenwood, je pense que c’est une superstar, vraiment », a expliqué Carragher à Sky Sports lorsqu’il a été interrogé sur sa sélection, qui a été faite avant que United ne riposte contre l’Atalanta.

«Comment pouvez-vous ne pas mettre Ronaldo, en termes de ce qu’il a fait, figure légendaire? Je parle en fait en ce moment, aujourd’hui, je devrais avoir Greenwood.

Greenwood a également été en pleine forme

« Roberto Firmino a réussi un triplé pour Liverpool ce week-end et a très bien fait mais il est revenu la saison dernière, et cette saison, Greenwood est une superstar et j’ai dû lui trouver une place là-dedans. »

Le XI combiné de Carragher :

Alisson, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson ; Jordan Henderson, Fabinho ; Mohamed Salah, Bruno Fernandes, Sadio Mané ; Maçon Greenwood

Carragher ne pense même pas que Ronaldo entrerait dans l’équipe actuelle de Liverpool.

« Je ne pense pas que Jurgen Klopp choisirait Ronaldo s’il choisissait ce que nous choisissons maintenant », a-t-il expliqué.

« C’est le gros titre du week-end, n’est-ce pas ?! Il va avoir le vainqueur maintenant.

Le fan inconditionnel de United, Gary Neville, a quant à lui sélectionné de manière surprenante Roberto Firmino devant le favori d’Old Trafford, Bruno Fernandes.

Firmino a obtenu le ballon du match après avoir marqué un triplé contre Watford en Premier League le week-end dernier

« Ce n’était pas facile, mais juste l’idée qu’il est l’un des plus grands buteurs de tous les temps, et avec Salah et Mane, j’ai pensé qu’il devrait être devant », a déclaré Neville.

« Vous l’auriez eu à l’avant. Dans cette équipe, avec Fabinho et Jordan Henderson derrière, avec Firmino derrière et ces deux là, il serait absolument dévastateur.

Carragher a félicité le demi-centre des Reds Joel Matip, qui a joué chaque minute de leurs matches de Premier League cette saison.

L’ancien défenseur anglais a affirmé que Matip avait mieux performé que son coéquipier Virgil van Dijk et a choisi le joueur de 30 ans devant Harry Maguire de United.

Matip a été au cœur de la défense de Liverpool cette saison et est devenu un habitué de Klopp – Carragher a même suggéré qu’il était meilleur que Virgil van Dijk

« Peut-être au cours des 12 derniers mois ou même plus loin, vous pourriez avoir Maguire là-dedans [next to Virgil van Dijk]’, a déclaré Carragher.

« Je suis un grand fan de Harry Maguire, c’est un très bon joueur, ça n’a rien à voir avec sa performance du week-end [at Leicester] – mais je pense en fait que Matip a peut-être été meilleur que Virgil van Dijk cette saison.

«C’est un joueur qui passe sous le radar parce qu’il n’est pas un nom énorme, il est venu en transfert gratuit, il est là depuis longtemps sous Jurgen Klopp, il a eu des problèmes de blessures.

«Mais chaque fois qu’il joue, il est de première classe, il l’est vraiment et ce partenariat avec Virgil van Dijk est vraiment bon à la minute, c’est le cas.

« Les performances qu’il a données, certainement au cours des 18 derniers mois, il était le défenseur central qui a joué la finale de la Ligue des champions pour Liverpool.

« Il a joué dans tellement de gros matchs, cette saison, il a presque été omniprésent, il a été fantastique. »

Maguire n’est pas en forme mais a marqué un but clé pour United à Old Trafford Le XI combiné de Neville

Alisson, Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Virgil van Dijk, Andrew Robertson ; Jordan Henderson, Fabinho ; Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané ; Cristiano Ronaldo

Les deux clubs les plus titrés du football anglais s’affronteront pour la première fois cette saison lorsque Manchester United accueillera Liverpool à Old Trafford ce week-end.

Liverpool a pris un bon départ dans la nouvelle campagne, est toujours invaincu dans toutes les compétitions et occupe actuellement la deuxième position de la Premier League. Mohamed Salah mène la ligne pour les Merseysiders avec 12 buts à son actif, dont deux lors de leur victoire 3-2 sur les champions espagnols de l’Atletico Madrid.

L’équipe d’Ole Gunnar Solksjaer a remporté les quatre premiers de ses cinq matches de championnat. Le retour de Ronaldo a remonté le moral au club, tout comme les signatures de Jadon Sacho et Raphael Varane.

Ce luminaire a apporté beaucoup de feu, de tonnerre et de passion au fil des ans. Les deux équipes ont beaucoup de joueurs talentueux pour briller et se faire un nom dans l’une des plus grandes rivalités du football mondial.

