Mason Greenwood, Jadon Sancho et Jesse Lingard négligés pour des missions internationales – Man United News And Transfer News

L’équipe d’Angleterre pour les qualifications européennes de la Coupe du monde de novembre a été nommée et un certain nombre de Reds ont été appelés.

Plus remarquables cependant sont ceux qui ont été laissés de côté une fois de plus – qu’est-ce que cela signifiera pour leur avenir, à la fois au niveau des clubs et des pays ?

Jadon Sancho, qui a déménagé à United cet été pour 73 millions de livres sterling, n’a pas eu beaucoup de chance d’avoir un impact et il est absent de l’équipe de Southgate.

L’ailier a joué un rôle dans 16 buts en 15 matches de championnat pour le Borussia Dortmund en 2021, mais depuis l’arrivée de Ronaldo, il a à peine regardé United, ce qui a conduit à son camouflet international.

Dans un scénario similaire, Jesse Lingard a marqué 13 buts en 16 matches de championnat pour les Hammers en seconde moitié de saison dernière, mais il est revenu à Old Trafford où il a de nouveau lutté pendant des minutes.

Mason Greenwood a de nouveau été négligé. Il n’a pas fait partie de l’équipe lors des matchs amicaux du mois dernier, soi-disant parce que Southgate a laissé des joueurs plus jeunes au repos, mais il a été suggéré que c’était Greenwood qui avait signalé qu’il souhaitait être laissé de côté à ce moment-là.

Le Telegraph a déjà signalé que Greenwood pourrait changer d’allégeance à la Jamaïque en raison de son manque de football international avec l’Angleterre.

En revanche, Marcus Rashford, qui vient de rentrer de blessure, a été rappelé. Il a eu un impact positif pour la plupart depuis son retour.

Harry Maguire et Luke Shaw ont également été nommés dans l’équipe.

La paire a brillamment joué à l’Euro pour l’Angleterre, mais leur récente forme au niveau des clubs a suscité l’inquiétude, rendant leurs convocations discutables.

L’avenir n’a jamais été aussi brillant, mais plus de jeunes joueurs ont changé d’allégeance sous Southgate que tout autre manager ces derniers temps.

Matty Cash joue maintenant pour la Pologne, Callum Hudson Odoi envisage également de passer au Ghana et si les informations sont vraies, Greenwood pourrait être vu jouer pour la Jamaïque à l’avenir.

Espérons que, compte tenu de plus de minutes au compteur au niveau du club, Sancho, Greenwood et Lingard pourront revenir sur le côté l’année prochaine.