Mason Greenwood nommé joueur du mois d’août de Manchester United – Man United News And Transfer News

in

Mason Greenwood a été nommé joueur du mois d’août de Manchester United après un début sensationnel dans sa campagne de Premier League.

Greenwood a marqué dans les trois matchs de Man United, y compris le vainqueur du match le plus important lors de la victoire 1-0 contre les Wolves au Molineux.

OFFICIEL : Mason Greenwood est le joueur du mois d’août de Manchester United. #mufc #mujournal pic.twitter.com/bjUSoY4t4Q – United Journal (@theutdjournal) 7 septembre 2021

Il n’a peut-être que 19 ans, mais Greenwood est une sensation absolue, n’est-ce pas ? Il n’y a pas beaucoup de meilleurs finisseurs naturels qui sont passés par l’académie de Man Untied et la meilleure chose est qu’il ne fait que commencer.

Imaginez à quel point Greenwood peut être bon cette saison après avoir appris de Cristiano Ronaldo ? Il a déjà appris d’Ole Gunnar Solskjaer et d’Edinson Cavani, maintenant il va apprendre du plus grand buteur que le football ait jamais vu. S’il est si bon avant, à quel point pourrait-il être bon après ?

J’ai hâte de voir ce que Mason Greenwood fera cette année en apprenant du plus grand buteur de tous les temps. pic.twitter.com/PnZgWHiauZ – United Peoples TV (@UnitedPeoplesTV) 7 septembre 2021

Parfois, les joueurs sont excités quand ils sont jeunes, tellement surexcités qu’ils ne parviennent pas à répondre aux énormes attentes placées sur leurs jeunes épaules, mais avec Greenwood, c’est différent. On a l’impression qu’il veut cette pression, qu’il l’utilise comme carburant pour le rendre meilleur – un peu comme Ronaldo l’a fait tout au long de sa carrière.

Nous avons vraiment un starboy entre nos mains à Greenwood et si le début de cette saison est quelque chose à faire, et ce prix du joueur du mois richement mérité, alors nous sommes dans une ceinture absolue en regardant la croissance de Mason. Asseyez-vous et profitez-en.