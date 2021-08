Mason Greenwood ” peut être aussi bon que Kylian Mbappe “, déclare Simon Jordan alors que l’animateur de talkSPORT remet en question le snob anglais du meilleur buteur de Manchester United

in

Un autre match, un autre but de Mason Greenwood.

Le diplômé de l’académie de 19 ans a une fois de plus prouvé qu’il était l’un des talents les plus prometteurs du football mondial en frappant le vainqueur contre les Wolves à Molineux.

Greenwood a commencé la saison en beauté

Il s’agissait de son troisième match en autant de matchs de Premier League et l’a placé en tête du classement des buts d’Old Trafford aux côtés de Bruno Fernandes.

Son dernier objectif est un objectif qui pourrait avoir des implications inestimables à la fin de la saison alors que les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer cherchent à produire une charge de titre.

Et l’ancien président de Crystal Palace, Simon Jordan, s’exprimant lundi dans son émission avec Jim White, a déclaré que l’adolescent avait tous les outils pour être aussi bon que la superstar du PSG Kylian Mbappe, qui pourrait faire un transfert de plusieurs millions de livres au Real Madrid avec seulement 48 heures avant le marché des transferts.

Jordan a également exprimé sa perplexité de ne pas avoir été sélectionné dans l’équipe anglaise de Gareth Southgate pour les prochains éliminatoires de la Coupe du monde.

Il a déclaré à talkSPORT: “Vous regardez des joueurs comme Jude Bellingham qui est beaucoup plus jeune, Bukayo Saka à Arsenal et Jadon Sancho à Man United, qui n’a pas vraiment d’opportunité de formation de départ – bien qu’il y en ait eu une hier – vous regardez et dire que les meilleurs joueurs devraient jouer pour leur pays.

Mbappe a réussi un doublé contre Reims mais son avenir est toujours dans la balance

« Je sais qu’il y a un an, il ne s’est pas très bien comporté avec Phil Foden, mais c’était il y a un an.

« Il est exceptionnel et aussi bon que tous ceux qui l’entourent en ce moment.

“Ce garçon sera aussi bon que Kylian Mbappe et pour qu’il soit exclu de l’équipe d’Angleterre, il doit y avoir quelque chose qui nous manque.

«Peut-être que nous n’avons pas reçu la note sur les meilleurs joueurs appelés ou quoi que ce soit ou peut-être qu’il y a une raison pour laquelle on ne nous le dit pas.

“Cela dépasse l’entendement qu’un joueur comme celui-ci, avec ce niveau d’électricité et d’excitation ne puisse pas entrer.”

Greenwood a un superbe record pour United à un si jeune âge

Greenwood a un record phénoménal pour United compte tenu de son jeune âge.

Il a marqué 33 buts en 109 apparitions pour le club et les gens s’attendent à ce qu’il s’améliore encore à la lumière de l’arrivée imminente de Cristiano Ronaldo.

La superstar de la Juventus est sur le point de revenir au club, le transfert devant être annoncé dans les prochaines 48 heures.

Il sera sans doute chargé d’encadrer le jeune Greenwood lorsqu’il mettra les pieds au Theatre of Dreams.