Mason Greenwood plaide pour l’appel de l’Angleterre avec deux buts lors de la victoire de Manchester United contre Burnley

Mason Greenwood était l’homme vedette de Manchester United, marquant deux fois lors de sa victoire 3-1 contre Burnley dimanche.

La frappe de Mason Greenwood en deuxième mi-temps avait été annulée par James Tarkowski, qui était le 1000e but de Premier League concédé par les Red Devils.

Mason Greenwood a marqué deux fois pour Man United contre Burnley

Greenwood a ensuite prouvé à nouveau à quel point il était précieux pour United sur la droite, et peut-être pour l’Angleterre, avec un autre but, bien que dévié. Cavani s’est ensuite assuré du résultat avec un but de temps d’arrêt.

Cela n’a pas été facile pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer, car il y avait une peur dans la première minute pour les hôtes.

Dean Henderson est venu courir hors de sa ligne pour rencontrer une balle flottée de Matt Lowton, seulement pour être battu en l’air par Chris Wood.

Heureusement pour les Red Devils, il a été signalé hors-jeu après s’être dirigé vers le filet.

Peu à peu, United a commencé à prendre le dessus. McTominay avait un tir bloqué avant que Paul Pogba ne chronomètre son saut à la perfection pour diriger un centre d’Aaron Wan-Bissaka vers le coin supérieur, seulement pour que Peacock-Farrell fasse basculer le ballon vers l’extérieur du poteau.

Greenwood a mis United en tête en seconde période

Le milieu de terrain à cinq joueurs de Burnley était assis profondément mais ils constituaient une menace, Wood forçant Henderson à passer à l’action avec un tir bas après une contre-attaque rapide, tandis que Bruno Fernandes a percé le poteau gauche de Peacock Farrell à l’autre bout quelques instants plus tard.

Rashford a été autorisé à couper par la gauche avant de percer vers le but qui a été palpé par Peacock-Farrell, tandis que les deux étaient impliqués car les appels de United pour une pénalité ont été rejetés.

Rashford semblait s’attendre à une collision et est tombé après avoir passé le ballon devant Peacock-Farrell, mais il ne semblait y avoir aucun contact entre les deux, alors que les cris de United pour un coup de pied étaient évacués.

Greenwood n’a pas été en mesure d’apporter la touche finale à la balle de Rashford le long de la surface, tandis que Wood avait une chance similaire sur le coup de la mi-temps, les équipes entrant à la pause sans but.

Tarkowski avait ramené Burnley quelques minutes après que United eut marqué

United a amené Cavani à la mi-temps, avec Fred faisant son chemin, et ils sont allés de l’avant dans les trois minutes suivant la reprise alors que Fernandes permettait à la passe carrée de Rashford de dériver entre ses jambes, poussant Greenwood pour marquer.

Cependant, il n’a fallu que deux minutes à Burnley pour se mettre à niveau, avec Tarkowski rentrant chez lui après le virage inswing d’Ashley Westwood.

Les hôtes ont de nouveau pris l’avantage à six minutes de la fin alors que la frappe de Greenwood du côté droit de United a pris une déviation cruelle sur Jack Cork, mettant Peacock-Farrell en faux avant de rentrer dans le filet.

Mason Greenwood espère se remettre en cause en Angleterre

Cavani a ensuite ajouté un but dans le temps d’arrêt pour faire 3-1 et conclure les points.