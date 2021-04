Mason Greenwood termine le retour de Manchester United contre Brighton alors que Marcus Rashford dépasse David Beckham et Harry Maguire évite la peur du VAR

Mason Greenwood et Marcus Rashford ont brisé le cœur de Brighton en annulant la frappe de Danny Welbeck pour assurer une victoire 2-1 à Manchester United.

Cependant, les visiteurs peuvent avoir l’impression qu’ils auraient pu avoir une pénalité avec le niveau du jeu après qu’Harry Maguire ait abattu Welbeck et ait réussi à survivre à un test VAR.

.

Mason Greenwood a marqué le vainqueur pour Manchester United contre Brighton

Les Seagulls ressemblaient à une équipe qui avait remporté deux matchs sur le rebond et qui avait commencé le match à Old Trafford avec confiance, la relégation de la Premier League n’étant apparemment plus un problème.

Ce sont les visiteurs qui ont en fait pris les devants grâce à l’ancien Red Devil Danny Welbeck alors que l’international anglais dérivait entre Aaron Wan-Bissaka et Victor Lindelof pour marquer, malgré les meilleurs efforts de Dean Henderson.

Le diplômé de l’académie United a gardé David De Gea sur le banc pour le match après avoir remplacé l’Espagnol avant la trêve internationale et n’a rien pu faire pour empêcher Welbeck de rentrer chez lui.

C’est à nouveau Rashford qui s’est avéré être le sauveur de United, marquant son 86e but pour le club avec une finition bien prise après un bon travail de Bruno Fernandes. Le but l’éloigne de David Beckham dans les tableaux de scores de United, avec seulement sept joueurs devant lui maintenant.

.

Danny Welbeck a marqué à son retour à Old Trafford

BT Sport

Mais l’attaquant anglais a peut-être estimé qu’il aurait dû avoir un penalty après une peur VAR pour Harry Maguire

Pourtant, alors que l’équipe locale poussait pour un vainqueur, ils ont laissé de l’espace à l’arrière et Brighton avait l’impression de tirer parti de cela lorsque Maguire a semblé faire tomber Welbeck dans la surface avec seulement Henderson à battre.

L’inévitable contrôle VAR a conclu que le demi-centre le plus central du monde n’avait pas commis de faute, malgré les protestations des joueurs de Brighton.

Et cela s’est avéré crucial alors que Greenwood rentrait à la maison le vainqueur après qu’une volée capricieuse soit tombée sur le chemin du joueur de 19 ans pour passer devant Robert Sanchez et Ben White.

Brighton reste six points d’avance sur Fulham et a un match en main, tandis que United a renforcé son emprise sur la deuxième place et se tournera désormais vers son affrontement en Ligue Europa avec Grenade alors qu’Ole Gunnar Solskjaer espère enfin remporter un trophée.