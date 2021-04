Mason Mount a été surnommé un futur capitaine de Chelsea et de l’Angleterre après un superbe premier but en Ligue des champions à Porto

Mason Mount a été qualifié de « jeune footballeur brillant » et de capitaine de Chelsea et d’Angleterre dans l’attente après que sa frappe étonnante ait aidé les Blues à une victoire 2-0 contre Porto lors de leur affrontement aller en quart de finale de la Ligue des champions.

Mount a habilement mis Chelsea en tête avant la mi-temps avec sa première frappe dans la compétition alors qu’il tournait brillamment au demi-tour pour laisser un défenseur de Porto pour mort avant de se faufiler dans le coin.

Mount a tiré dans un but brillant pour mettre Chelsea aux commandes de la rencontre

Mount connaît une superbe saison et il a marqué son premier but en Ligue des champions mercredi soir

Et Ben Chilwell a complété ce qui était une confortable victoire 2-0 pour l’équipe de Premier League avec un superbe effort en solo pour mettre les hommes de Thomas Tuchel dans une position brillante pour s’assurer une place dans les quatre derniers de la compétition.

Et l’ancien défenseur de Chelsea, Jason Cundy, a parlé de Mount on Sports Bar, insistant sur le fait qu’il peut un jour devenir capitaine de ses bien-aimés Blues et country.

«Mason est génial, c’est un jeune footballeur brillant. Je pense que beaucoup de gens ne le regardent pas assez et peuvent simplement regarder son éthique de travail et penser que c’est tout ce qu’il a », a déclaré Cundy.

«Il a le plus et les capacités. Sur Twitter, vous avez un certain type de fan et certains d’entre eux ne le voient pas et le football est une question d’opinions – donc c’est assez juste.

«Beaucoup de fans rivaux ne veulent pas le voir, mais vous ne pouvez pas nier ce qu’il a fait. Son ascension fulgurante qu’il a eue, allant à Vitesse et joueur gagnant de l’année, il est allé à Derby, Frank [Lampard] joue lui, Gareth [Southgate] le joue, M. Tuchel le joue.

« Il va mieux. Nous n’avons pas vu l’article fini, mais c’est le capitaine de Chelsea en attente et je pense qu’il pourrait aussi être capitaine de l’Angleterre un jour.

Pendant ce temps, l’ancien défenseur de Man City, Danny Mills, a été très élogieux sur le but brillant de Mount après sa sublime compétence.

« Mason Mount a été le joueur le plus brillant de Chelsea », a déclaré Mills à propos des fonctions de co-commentaire pour talkSPORT.

«Il exige le ballon, il le veut de Kovacic.

«Il laisse le ballon passer dans ses jambes avec un petit virage inversé de Cruyff, puis il est dans la surface et a une chose en tête et c’est tirer.

Chilwell a frappé tard pour assurer une brillante victoire à Chelsea

«Ce n’est pas la connexion la plus propre au monde et le gardien aurait pu faire un peu mieux, mais c’est une bonne finition de Mount.

Et le patron des Blues, Tuchel, était également satisfait de la contribution de Mount ce soir-là, soulignant son importance à ses côtés.

Tuchel a déclaré: «Le premier objectif était très important pour nous. Nous avions été un peu trop tendus, pas assez précis et nous avions manqué un peu de rythme.

«La finition était clinique, c’était excellent de Mason. Il a la qualité pour le faire, et en quart de finale, c’est un grand pas pour lui et une très grande aide pour l’équipe.

«Mason a la bonne mentalité et la bonne attitude envers l’entraînement et les jeux. Et il a la bonne attitude face au succès. Il a les deux pieds sur terre, et il est assez ouvert et avide d’apprendre.

«C’est très difficile pour moi de le comparer à différents joueurs dans des positions différentes, et à différents joueurs dans la même position de différents clubs. Mais Mason est un acteur très important pour nous. Un acteur clé pour nous. »

Le but de Mount en première mi-temps a calmé les premiers nerfs de Chelsea et les hommes de Tuchel ont fait une démonstration défensive impérieuse pour voir la victoire en seconde période.

Tuchel a fait des merveilles pour Chelsea

Chelsea a parfois porté sa chance, Edouard Mendy réalisant de beaux arrêts pour contrecarrer Pepe et Moussa Marega, mais a finalement pleinement mérité leur victoire à l’aller.

Les efforts de Mount et Chilwell comptent comme des buts à l’extérieur, même si les deux manches des huit derniers matchs se jouent au stade neutre Ramon Sanchez-Pizjuan de Séville en raison des contraintes de voyage liées au coronavirus.

Chelsea a pu riposter après le choc 5-2 de la Premier League samedi par West Brom, et a également dépassé le conflit au terrain d’entraînement entre Antonio Rudiger et Kepa Arrizabalaga.

La belle frappe de Mount a séparé les équipes pendant une grande partie du match, le joueur de 22 ans marquant son premier but en Ligue des champions.

Omis du onze de départ pour le premier match de Thomas Tuchel à la barre de Chelsea en janvier pour le match nul et vierge des Blues avec les Wolves, Mount a rapidement gagné la confiance du manager allemand.

Chilwell a dû se battre durement avec Marcos Alonso pour le temps de jeu sur le flanc gauche, mais le joueur de 24 ans a couronné une performance impressionnante avec un superbe but en solo en fin de match.