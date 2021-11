Mason Mount a passé des heures à recréer les coups francs de Cristiano Ronaldo à l’académie de Chelsea après avoir vu la célèbre frappe du héros de Manchester United de Portsmouth se terminer à Old Trafford

Cristiano Ronaldo est peut-être le même, mais le monde qui l’entoure a beaucoup changé au cours des 12 dernières années.

Le joueur de 36 ans est revenu à Old Trafford cet été, non moins redoutable que la superstar qui est partie pour le Real Madrid en 2009.

Ronaldo est toujours une sensation de buteur à 36 ans

Et il n’a pas vraiment vieilli

Il se ressemble même. L’âge n’est pas vraiment une chose pour le phénomène portugais.

Pour le reste de l’humanité, cependant, de simples mortels comme Jesse Lingard et Mason Mount, l’impact du temps sur le corps se voit.

Ils n’étaient que des enfants impressionnés par Ronaldo lors de son premier passage en Premier League.

La moitié de sa taille et avec des voix encore à briser, ils ne savaient pas qu’un jour, ils partageraient le terrain avec lui.

C’est une sous-intrigue fascinante du retour de Ronaldo. Les contraintes de temps sur les footballeurs signifient généralement que l’inspiration de l’enfance est tirée de la génération précédente.

Combien d’icônes, en particulier les attaquants, durent assez longtemps pour rivaliser avec les enfants qu’elles ont inspirés ? C’est comme arriver sur le PGA Tour et être jumelé avec Tiger Woods.

Ronaldo et Lingard ont été réunis

Rêve de grands enfants ️🙏🏾 pic.twitter.com/0E1Ot7WNom – Jesse Lingard (@JesseLingard) 11 septembre 2021

Déjà cette saison, des images ont refait surface d’un petit Lingard rencontrant Ronaldo il y a plus de dix ans, maintenant ils célèbrent ensemble en Premier League.

Mount ne célébrera pas avec Ronaldo ce dimanche lorsque Chelsea accueillera Manchester United à Stamford Bridge. Mais cela reste une rencontre assez spéciale.

Après que le milieu de terrain des Blues ait marqué un coup franc contre les Wolves à la fin de la saison 2019/20, Chelsea a partagé une vidéo de leur diplômé de l’académie pratiquant des balles mortes lorsqu’il était enfant.

« J’essaie de baser mes coups francs sur Ronaldo », explique un jeune Mount à la caméra.

« Frappez la balle par la valve et elle bouge. C’est tout ce que vous faites. Coin supérieur, poubelles supérieures.

Fidèle à sa parole, le jeune en colle un juste sur le timbre-poste quelques instants plus tard.

Mount était probablement meilleur que la plupart d’entre nous, même enfant

C’est si ce coup franc est quelque chose à faire

Après tout, il a appris des meilleurs. Ronaldo n’a peut-être pas marqué autant de coups francs ces jours-ci, mais Mount, neuf ans, avait une vision parfaite de ce que beaucoup considèrent comme son meilleur.

Fan de Portsmouth depuis son enfance, Mount était du côté de Pompey à Old Trafford lorsque Ronaldo a marqué CET étourdissement à Old Trafford en janvier 2008.

Mount a récemment rappelé : « J’y suis allé en tant que fan de Portsmouth et nous avons perdu le match. Je me souviens avoir regardé Cristiano Ronaldo et il a marqué ce coup franc incroyable – c’était l’un des meilleurs buts que j’ai jamais vu en direct.

« C’était génial pour moi de le voir comme l’un des meilleurs joueurs du monde et cela m’a vraiment motivé en tant que jeune garçon.

«Je me souviens être allé m’entraîner les deux prochains jours et essayer de recréer le coup franc. Je n’étais que jeune, donc je ne pouvais pas vraiment aller aussi loin, mais quand vous regardez quelque chose comme ça, vous voulez l’ajouter à votre propre jeu.

Qui pourrait oublier cette grève ?

« Cela vous motive à vous entraîner et à essayer de le reproduire dans une situation de jeu. »

Dans un monde du football de plus en plus commercialisé, avec des choses horribles comme la Super League européenne et des propositions de 25 minutes à la mi-temps, on peut avoir l’impression que la romance a disparu.

Mais essayez de dire cela à Mount si Chelsea obtient un coup franc dimanche, avec Ronaldo se tenant derrière lui, le regardant.

Il y a 1️⃣0️⃣ il y a des années aujourd’hui, @Cristiano a tiré à la maison ce coup franc imparable… 🚀 pic.twitter.com/sXA01RtJex – Manchester United (@ManUtd) 30 janvier 2018