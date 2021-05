Mason Mount a «tout», dit Joe Cole, qui se souvient du moment où la star de Chelsea a joué une «passe de Steven Gerrard» à l’entraînement à l’âge de 17 ans et comment il savait qu’il serait spécial après une session

Joe Cole s’est souvenu du moment où Mason Mount lui a rappelé Steven Gerrard – âgé de seulement 17 ans.

Mount est devenu un joueur vedette de Chelsea et de l’Angleterre cette saison après avoir fait d’excellents progrès depuis qu’il a joué pour Derby en prêt.

.

Mount est maintenant prêt à jouer le plus grand match de club du football mondial – la finale de la Ligue des champions

Deux ans après ce sort, il est sur le point de disputer le plus grand match de football de club alors que Chelsea affrontera Manchester City en finale de la Ligue des champions samedi, EN DIRECT sur talkSPORT.

Il y a eu une ascension en peu de temps, mais Mount allait toujours se rendre sur la grande scène, révèle Cole.

Il savait que Mount était spécial après seulement dix minutes à le regarder à l’entraînement et a expliqué plus en détail ce qui le distinguait des autres dans une interview avec talkSPORT.com.

“Quand vous avez joué au jeu, je pense que vous voyez certaines choses que l’œil nu ne voit peut-être pas”, a déclaré Cole.

Vous faites quelque chose de bien si vous êtes comparé au grand Gerrard de Liverpool âgé de 17 ans

«Je me souviens avoir participé à une séance d’entraînement avec lui, jouer un Piggy au milieu et il a frappé cette passe en demi-volée à l’âge de 17 ans à travers le chas de l’aiguille et cette seule passe pour moi était suffisante.

« C’était spécial, c’était presque comme une passe de type Steven Gerrard dans l’écart. Et au fur et à mesure que la session avançait, il a montré plus de cordes à son arc.

« Vous commencez à parler de lui aux gars et aux autres entraîneurs et vous réalisez que ce gamin a tout – son état d’esprit était de premier ordre, il était physiquement meilleur, techniquement il était suprême, donc une session était tout ce dont j’avais besoin.

« Je ne suis pas surpris qu’il soit là où il est. C’est pourquoi j’ai tapé du tambour pour lui ces 12 derniers mois quand les gens doutaient de lui. C’est un joueur sérieux.”

