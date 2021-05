Mason Mount doute de “ se mordre la langue ” en tant que héros de Chelsea salué par Declan Rice et suit la star anglaise Phil Foden pour mener son équipe à la finale de la Ligue des champions

Declan Rice a fait une fouille chez les sceptiques de Mason Mount alors que le milieu de terrain marquait pour aider Chelsea à atteindre la finale de la Ligue des champions mercredi soir.

Le joueur de 22 ans a marqué la deuxième place des Blues contre le Real Madrid à Stamford Bridge pour porter le score à 3-1 au total et organiser une finale entièrement anglaise contre Man City.

.

Mason Mount a été brillant pour Chelsea en atteignant la finale de la Ligue des champions

Le milieu de terrain de West Ham, Rice, est le meilleur ami de Mount qui a joué ensemble à l’académie de Chelsea et l’a toujours soutenu.

Après le match, dans un tweet maintenant supprimé, Rice a déclaré: “Les sceptiques de Mason Mount se mordent la langue.”

Il a également déclaré: «MM. Quel voyage.

Declan Rice a déclaré que les sceptiques de Mount “ se mordaient la langue ”

L’international anglais a été une figure vedette pour Chelsea au cours des deux dernières saisons, se présentant pour son club au moment où ils avaient le plus besoin de lui.

Il fait partie du club londonien depuis l’âge de six ans et jouera désormais en finale de la FA Cup et de la Ligue des champions.

Jamie O’Hara, animateur de talkSPORT et ancien défenseur des Spurs, a écrit sur Twitter: «Des centaines de millions de dollars ont été dépensés pour essayer d’obtenir des stars de classe mondiale et les deux meilleurs joueurs de la demi-finale de la Ligue des champions sont passés par l’académie pour rien.»

.

Mount disputera les finales de la Ligue des champions et de la FA Cup cette saison

O’Hara fait référence à Mount et Phil Foden, qui sont deux des meilleurs jeunes talents d’Angleterre et se retrouveront en finale de la Ligue des champions.

Foden a l’un des joueurs les plus fiables de Pep Guardiola alors que le club cherche à gagner sa première Ligue des champions, après avoir battu le Paris Saint-Germain en demi-finale.

.

Foden a dirigé le spectacle contre le PSG et beaucoup ont salué sa performance

Les signes semblent bons pour l’Angleterre cet été, les deux jeunes étant en lice pour figurer dans le onze de départ de Gareth Southgate pour l’Euro 2020.

Il rentre à la maison cet été… non?