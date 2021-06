Mason Mount et Ben Chilwell doutent fortement de l’affrontement entre la République tchèque et l’Angleterre pour l’Euro 2020 après un contact avec Billy Gilmour

in

Le duo anglais Mason Mount et Ben Chilwell ont été contraints de s’isoler après être entré en contact avec le milieu de terrain écossais Billy Gilmour.

La Football Association est en discussion avec Public Health England pour savoir si la paire peut affronter la République tchèque mardi soir.

Mount et Chilwell pourraient manquer le dernier match de groupe de mardi soir contre la République tchèque et le match des huitièmes de finale de l’Angleterre

Une déclaration de la Football Association disait: «Par mesure de précaution pour le moment et en consultation avec Public Health England, Ben Chilwell et Mason Mount s’isolent après une interaction avec le joueur écossais Billy Gilmour lors du match de vendredi.

«La paire sera tenue à l’écart du reste des joueurs anglais et de l’équipe de soutien plus large, en attendant de nouvelles discussions avec PHE. L’ensemble de l’équipe a subi des tests de flux latéral lundi après-midi et tous étaient à nouveau négatifs, comme ce fut le cas avec les tests PCR d’avant-match de l’UEFA dimanche.

“Nous continuerons de suivre tous les protocoles Covid-19 et le régime de tests de l’UEFA, tout en restant en contact étroit avec PHE.”

Mount devait se présenter à la conférence de presse d’avant-match aux côtés du patron de l’Angleterre Southgate.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

Pour les dernières nouvelles, les opinions d’experts et les opinions sur tous les plus grands sujets de discussion dans le sport, connectez-vous à talkSPORT.

Vous pouvez écouter en direct sur le site ICI, via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent ou sur 1053 ou 1089 AM.