Mason Mount et Ben Chilwell “doutent” pour l’Angleterre contre la République tchèque, déclare Gareth Southgate

Gareth Southgate n’est pas clair sur les situations de Ben Chilwell et Mason Mount devant l’Angleterre contre la République tchèque (Photo: .)

Gareth Southgate n’a pas exclu Mason Mount et Ben Chilwell de l’affrontement entre l’Angleterre et la République tchèque mardi soir, malgré les deux joueurs actuellement isolés face aux craintes de Covid-19.

Mount et Chilwell s’isolent après avoir été en contact étroit avec l’Écossais Billy Gilmour – leur coéquipier de Chelsea – après le match nul et vierge à Wembley vendredi soir.

Gilmour a été testé positif pour Covid-19 depuis lors et doit s’isoler pendant 10 jours, et bien que toute l’équipe d’Angleterre ait renvoyé des tests négatifs, des précautions ont été prises pour les deux stars de Chelsea et de l’Angleterre.

Des discussions sont en cours entre les chefs anglais et Public Health England pour savoir si Chilwell et Mount seront disponibles à Wembley mardi et Southgate admet qu’il est peu probable qu’il sache s’il peut les sélectionner avant le matin du match.

“Nous ne savons pas pour le moment, il doit évidemment y avoir un certain doute, mais il y a encore beaucoup de discussions et d’enquêtes en cours dans les coulisses”, a déclaré Southgate lors d’une conférence de presse lundi soir.



Mason Mount et Ben Chilwell étaient en contact étroit avec Billy Gilmour vendredi (Photo : Kevin Quigley/Daily Mail)

“Pour le moment, ils s’isolent et nous devons juste le découvrir au cours des 12 prochaines heures environ.”

Southgate n’exclurait pas l’un ou l’autre des deux hommes pour l’instant, espérant qu’ils seraient disponibles, mais sachant aussi que les deux pourraient devoir faire la même chose que Gilmour et s’isoler pendant 10 jours.



Mason Mount et Ben Chilwell ont été contraints à l’isolement (Photo: . Europe)

Il y a eu des questions sur les raisons pour lesquelles seuls Chilwell et Mount doivent s’isoler pour l’Angleterre et comment seul Gilmour peut avoir besoin de s’isoler pour l’Écosse, des questions auxquelles Southgate ne pouvait pas vraiment répondre.

“Je ne connais pas tous les faits derrière cela, mais cela n’a clairement rien à voir avec le fait d’être sur le terrain, c’est pourquoi il n’y a aucun problème avec l’entraînement des équipes, par exemple”, a déclaré le patron de l’Angleterre.

«Nous attendons juste d’entendre plus d’informations à ce moment-là.

“Je ne veux pas provoquer un drame pour l’Ecosse, mais si vous êtes tous dans le vestiaire ensemble, où en est tout ?”

