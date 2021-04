Mason Mount et Ben Chilwell égalent le record de Chelsea établi par Frank Lampard et John Terry à Porto

La toute première frappe de Mason Mount en Ligue des champions et l’arrivée tardive de Ben Chilwell ont offert à Chelsea une belle victoire 2-0 en quart de finale aller contre Porto à Séville.

La monture s’est accrochée à la balle inclinée de Jorginho, s’est éloignée de la couverture et s’est glissée dans le coin dans un moment rare de pure qualité en Espagne.

.

Mason Mount a marqué son tout premier but en Ligue des champions pour Chelsea

L’ailier Ben Chilwell a ensuite mordu sur une balle lâche avant de contourner Agustin Marchesin et de taper dans le filet vide pour donner le contrôle aux Blues à mi-parcours.

Chelsea a parfois porté sa chance, Edouard Mendy réalisant de beaux arrêts pour contrecarrer Pepe et Moussa Marega, mais a finalement pleinement mérité leur victoire à l’aller.

Les efforts de Mount et Chilwell comptent comme des buts à l’extérieur, même si les deux manches des huit derniers matchs se jouent au stade neutre Ramon Sanchez-Pizjuan de Séville en raison des contraintes de voyage liées au coronavirus.

À 22 ans et 87 jours, le milieu de terrain anglais est le plus jeune buteur d’un but en phase à élimination directe de la Ligue des champions de l’histoire des Bleus.

.

Chilwell arrondit le gardien de Porto pour marquer le deuxième de Chelsea

La frappe de Chilwell signifie que lui et Mount sont les premiers joueurs anglais à marquer pour Chelsea dans un match de Ligue des champions depuis que Terry et Lampard l’ont fait contre Napoli en 2012.

Pour ceux d’entre vous, fans de Blues superstitieux, c’était la même année que Lampard a soulevé le célèbre trophée à Munich après une victoire aux tirs au but.

«Nous savions que ce serait un match difficile. Nous avons continué, nous avons marqué le but en première mi-temps et la seconde a remporté une belle victoire », a-t-il déclaré à BT Sport. «Ce n’est que la moitié de l’égalité, il reste un match retour.

«Il était temps [my first Champions League goal] venu. J’ai attendu patiemment. C’était le bon moment pour que ça vienne. Une bonne passe de Jorginho, j’avais de l’espace et je l’ai frappé.

.

Terry et Lampard ont tous deux marqué pour Chelsea lors d’une victoire contre Naples en 2012

«Je travaille toujours dessus. Je ne pense pas que vous puissiez y travailler suffisamment. Je pense que je peux m’améliorer et marquer plus de buts.

« Il [Ben Chilwell] a montré un grand sang-froid. Je pensais qu’il tirerait devant le but mais il l’a passé devant le gardien. Il bourdonnera avec ça.

«Après le match de West Brom, nous l’avons laissé derrière nous. Nous l’avons regardé brièvement le lendemain et avons continué. Nous sommes entrés dans ce jeu avec une concentration totale, un engagement à 100% pour gagner.

«Le travail n’est pas terminé. Ils se battront pour la prochaine étape et nous devrons tout donner. Nous serons prêts.