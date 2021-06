Mason Mount et Ben Chilwell HORS d’Angleterre contre la République tchèque et pourraient manquer les 16 derniers affrontements à l’Euro 2020 car ils doivent s’isoler de l’équipe après le contact avec Billy Gilmour

Mason Mount et Ben Chilwell ont été exclus du dernier match de groupe du Championnat d’Europe de l’Angleterre contre la République tchèque – et pourraient également manquer les 16 derniers affrontements des Three Lions.

Les préparatifs de l’Angleterre pour le dernier match du groupe D de mardi ont été plongés dans le chaos lorsqu’il est apparu que la paire de Chelsea avait été en contact avec l’Écossais Billy Gilmour, qui a été testé positif pour le coronavirus, après le match nul de vendredi à Wembley.

ITV

Mount et Chilwell ont été contraints de s’isoler

Le duo de Chelsea doit désormais s’isoler du reste de l’équipe d’Angleterre jusqu’à lundi prochain.

Si l’Angleterre bat la République tchèque à Wembley ce soir, elle sera en tête du groupe D et disputera son dernier affrontement à 16 mardi au stade national.

Mais s’ils ne parvenaient pas à gagner contre les Tchèques et à terminer deuxièmes, ils joueraient lundi à Copenhague – ce qui signifie que Chilwell et Mount ne seraient pas disponibles.

La Football Association a déclaré dans un communiqué: “Nous pouvons confirmer que Ben Chilwell et Mason Mount doivent s’isoler jusqu’à lundi prochain inclus. [28 June]. Cette décision a été prise en consultation avec Public Health England.

“La paire a été confirmée dans la nuit comme des contacts étroits de l’Ecosse Billy Gilmour après son test positif après le match de vendredi dernier.”

La déclaration a poursuivi: «Chilwell et Mount s’isoleront et s’entraîneront individuellement dans des zones privées de la base d’entraînement anglaise St. George’s Park, le reste de l’équipe y revenant après le match de ce soir contre la République tchèque à Wembley.

«Nous continuerons de suivre tous les protocoles Covid-19 et le régime de tests de l’UEFA, tout en restant en contact étroit avec PHE.

«L’ensemble de l’équipe et du personnel anglais ont subi des tests de flux latéral lundi et tous étaient à nouveau négatifs, comme ce fut le cas avec les tests PCR d’avant-match de l’UEFA dimanche. D’autres tests seront effectués le cas échéant. »

Gareth Southgate a insisté sur le fait qu’il n’était pas “p*****” par le chaos COVID en Angleterre, mais a déploré les circonstances déroutantes autour de la situation.

.

Southgate a révélé que les 24 heures ont été déroutantes après le test positif de Gilmour

La star écossaise Gilmour a été testée positive pour COVID-19 après sa performance d’homme du match à Wembley et après le coup de sifflet final, Mount et Chilwell ont étreint leur coéquipier de Chelsea et lui ont ébouriffé les cheveux.

Le patron de l’Angleterre Gareth Southgate, malgré le fait que ses plans pour leur affrontement avec la République tchèque soient plongés dans le chaos, n’est pas bouleversé par la question.

Southgate a déclaré: «Je ne suis pas vraiment en colère ou énervé et certainement pas avec les joueurs. Pas avec personne.

« C’est juste le fait du monde dans lequel nous vivons en ce moment.

« Nous avons toujours su que nous essayions d’être aussi vigilants que possible, mais il y a aussi toujours un élément de fortune dans ces situations.

« Les protocoles seraient quelque chose à voir avec la discussion après le match, mais je n’ai aucune idée de tous les détails.

ITV

Mount a été photographié en train d’embrasser son coéquipier de Chelsea Gilmour après le match

« Bien sûr, ce n’est pas idéal, mais nous avons toujours su que cela pouvait arriver.

« Chaque équipe du tournoi vit en quelque sorte avec cette peur – et certaines ont déjà dû y faire face.

« Nous sommes les derniers à avoir cette perturbation et nous devons simplement nous entendre et gérer

« Je ne suis pas frustré. Je suis quelqu’un qui comprend que, quand on est manager, on peut avoir une séance d’entraînement et perdre un joueur sur blessure la veille d’un match et il faut s’adapter.

«Je n’ai jamais été du genre à lancer quelque chose au physio quand il est entré et m’a dit qu’un avant-centre s’était fait la cheville la veille du match.

« Ce n’est pas la faute du médecin, ce n’est pas la faute du kiné, c’est comme ça. Qui joue? Quelqu’un d’autre. On craque.

« Nous ne sommes pas trop zélés en ce sens que nous devons suivre les directives.

“Nous devons nous assurer que s’il y a un risque avec ces deux joueurs, nous devons nous assurer de ne mettre aucun autre joueur en danger.”

Pendant ce temps, il va mettre en garde les joueurs contre les contacts étroits avec des adversaires.

“Je ne pense pas que les joueurs aient besoin de nous pour les avertir après ce qui s’est passé aujourd’hui mais, c’est sûr, nous le ferons”, a-t-il ajouté.