Mason Mount et Ben Chilwell ont des doutes majeurs sur l’affrontement entre la République tchèque et l’Angleterre pour l’Euro 2020, révélant Gareth Southgate, la paire de Chelsea étant obligée de s’isoler après avoir été en contact étroit avec l’Écossais Billy Gilmour

Le duo anglais Mason Mount et Ben Chilwell ont été contraints de s’isoler après être entré en contact avec le milieu de terrain écossais Billy Gilmour.

La précaution a été prise à la suite de discussions étroites entre la Football Association et Public Health England, Gilmour isolant pendant 10 jours après avoir été testé positif pour le coronavirus.

Mount et Chilwell pourraient manquer le dernier match de groupe de mardi soir contre la République tchèque et le match des huitièmes de finale de l’Angleterre

La paire reste en dialogue pour savoir si la paire peut affronter la République tchèque mardi soir – qui est EN DIRECT sur talkSPORT.

Une déclaration de la Football Association disait: «Par mesure de précaution pour le moment et en consultation avec Public Health England, Ben Chilwell et Mason Mount s’isolent après une interaction avec le joueur écossais Billy Gilmour lors du match de vendredi.

«La paire sera tenue à l’écart du reste des joueurs anglais et de l’équipe de soutien plus large, en attendant de nouvelles discussions avec PHE.

Mount a été photographié en train d’embrasser son coéquipier de Chelsea après le match

«L’ensemble de l’équipe a subi des tests de flux latéral lundi après-midi et tous étaient à nouveau négatifs, comme ce fut le cas avec les tests PCR d’avant-match de l’UEFA dimanche.

“Nous continuerons de suivre tous les protocoles COVID-19 et le régime de tests de l’UEFA, tout en restant en contact étroit avec PHE.”

Mount devait comparaître lors de la conférence de presse d’avant-match aux côtés du patron de l’Angleterre, Southgate, qui a déclaré qu’il y avait “un certain doute” sur l’inclusion de la paire pour leur dernière rencontre dans le groupe D.

Lorsqu’on lui a demandé si la paire serait en forme pour le match de mardi, Southgate a répondu : « Nous ne savons pas pour le moment.

“Il doit évidemment y avoir un certain doute, mais il y a encore beaucoup de discussions et d’enquêtes en cours dans les coulisses, donc pour le moment, ils s’isolent et nous devons juste le découvrir au cours des 12 dernières heures environ.”