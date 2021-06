Mason Mount et Ben Chilwell s’isolent et pourraient manquer l’Angleterre contre la République tchèque

Mason Mount et Ben Chilwell étaient en contact étroit avec Billy Gilmour vendredi (Photo : Kevin Quigley/Daily Mail)

Les stars anglaises Mason Mount et Ben Chilwell s’isolent après une interaction avec l’Écossais Billy Gilmour vendredi et pourraient manquer l’affrontement avec la République tchèque mardi soir.

Les deux stars de Chelsea ont été vues en train d’embrasser leur coéquipier du club, Gilmour, après le match entre l’Angleterre et l’Écosse à Wembley vendredi soir.

Depuis le match, Gilmour a été testé positif pour Covid-19 et doit s’isoler pendant 10 jours et bien que les joueurs anglais aient depuis été testés négatifs, ils prennent des précautions sur Mount et Chilwell.

Une déclaration de l’Angleterre disait: ” Par mesure de précaution pour le moment et en consultation avec Public Health England, Ben Chilwell et Mason Mount s’isolent après une interaction avec le joueur écossais Billy Gilmour lors du match de vendredi.



Mason Mount et Ben Chilwell ont été contraints à l’isolement (Photo: .)

«La paire sera tenue à l’écart du reste des joueurs anglais et de l’équipe de soutien plus large, en attendant de nouvelles discussions avec Public Health England.

“L’ensemble de l’équipe a subi des tests de flux latéral lundi après-midi et tous étaient négatifs, comme ce fut le cas avec les tests PCR d’avant-match de l’UEFA dimanche.



Mount, Chilwell et Gilmour se sont embrassés après le match de vendredi (Photo: ITV)

“Nous continuerons de suivre tous les protocoles Covid-19 et le régime de tests de l’UEFA, tout en restant en contact étroit avec Public Health England.”

L’Angleterre et la République tchèque se rencontrent mardi à 20 heures à Wembley et des discussions sont en cours entre les patrons anglais et Public Health England pour savoir si Mount et Chilwell peuvent participer.

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



Chilwell n’est pas encore entré sur le terrain pour l’Euro 2020, mais Mount a commencé les deux matchs de l’Angleterre jusqu’à présent, la victoire 1-0 contre la Croatie et le match nul 0-0 contre l’Écosse.

L’Ecosse affronte la Croatie en même temps mardi dans l’espoir de gagner et de conserver ses chances de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Plus tôt lundi, la FA écossaise a confirmé le test positif de Gilmour: “La FA écossaise peut confirmer qu’un membre de l’équipe nationale écossaise, Billy Gilmour, a été testé positif pour COVID-19”, a déclaré la SFA.

“Ayant assuré la liaison avec Public Health England depuis que le test positif a été enregistré, Billy va maintenant s’auto-isoler pendant 10 jours et manquera donc le match du groupe D de l’UEFA EURO 2020 contre la Croatie à Hampden.”

