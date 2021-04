Mason Mount insiste sur le fait que le travail à Porto n’est qu’à moitié terminé après avoir joué dans la victoire de Chelsea en quart de finale aller de la Ligue des champions

Mason Mount a insisté sur le fait que la tâche de Chelsea de vaincre Porto n’était qu’à moitié terminée après que les Bleus aient produit un impressionnant spectacle pour remporter leur quart de finale aller de la Ligue des champions 2-0.

La frappe magistrale de Mount en première mi-temps et l’arrivée tardive de Ben Chilwell ont offert à Chelsea une belle victoire sur leurs adversaires portugais à Séville.

.

Mount a marqué son tout premier but en Ligue des champions pour Chelsea vs Porto

Le meneur de jeu anglais, qui a connu une campagne fantastique à la fois pour le club et le pays, s’est accroché au ballon coudé de Jorginho, s’est éloigné de la couverture et s’est glissé dans le coin dans un moment rare de pure qualité en Espagne.

Et Chilwell a scellé les points quand il a mordu sur une balle lâche avant de contourner Agustin Marchesin et de taper dans le filet vide pour donner le contrôle aux Blues à mi-parcours.

Le buteur Mount était ravi de la victoire, mais a averti que le travail n’était qu’à moitié terminé.

«Il était temps que ça vienne. J’ai attendu patiemment! « Je suis très heureux d’en marquer un ce soir, mais surtout de remporter la victoire. » Mason Mount revient sur son tout premier but #UCL lors d’une grande soirée pour les Bleus! 👊 🎙 @TheDesKelly pic.twitter.com/OITmSHISL8 – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 7 avril 2021

Il a déclaré à BT Sport: «Nous savions que ce serait un match difficile. En entrant dans le match, nous savions à quel point il était difficile de jouer contre eux et que nous n’aurions pas beaucoup d’occasions, mais nous avons continué.

«Nous avons évidemment marqué le but en première mi-temps, puis en fin de seconde période, et cela a évidemment assuré une bonne victoire. Mais ce n’est que la moitié de l’égalité, nous avons encore le match retour à faire.

Tuchel a salué le « joueur clé » Mount pour avoir fait passer sa carrière au niveau supérieur avec sa frappe étonnante.

Il a déclaré: «Le premier objectif était très important pour nous. Nous avions été un peu trop tendus, pas assez précis et nous avions manqué un peu de rythme.

«La finition était clinique, c’était excellent de Mason. Il a la qualité pour le faire, et en quart de finale, c’est un grand pas pour lui et une très grande aide pour l’équipe.

.

Tuchel a fait des merveilles pour Chelsea

«Mason a la bonne mentalité et la bonne attitude envers l’entraînement et les jeux. Et il a la bonne attitude face au succès. Il a les deux pieds sur terre, et il est assez ouvert et avide d’apprendre.

«C’est très difficile pour moi de le comparer à différents joueurs dans des positions différentes, et à différents joueurs dans la même position de différents clubs. Mais Mason est un acteur très important pour nous. Un acteur clé pour nous. »