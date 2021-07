Mason Mount, Jack Grealish, Phil Foden, Bukayo Saka ou Jadon Sancho face au Danemark ? À quoi pourrait ressembler l’Angleterre avec les conseils de Jose Mourinho

L’Angleterre est, à juste titre, au pays des rêves alors qu’elle se prépare pour sa demi-finale de l’Euro 2020 avec le Danemark mercredi.

C’est un énorme affrontement et juste au moment où vous ne pensez pas que cela pourrait s’améliorer, c’est à Wembley, la patrie du football anglais.

.

L’Angleterre peut-elle atteindre la finale de l’Euro 2020 ?

Cela signifie, cependant, que le manager Gareth Southgate a de sérieux maux de tête sur son onze de départ.

Le patron des Three Lions a tourné et bricolé avec succès avec son équipe tout au long du tournoi et seuls John Stones, Jordan Pickford, Declan Rice, Harry Kane, Kalvin Phillips et Raheem Sterling ont commencé les cinq matchs.

Tous, sauf Stones et Pickford, ont pu se reposer longtemps samedi soir, contrairement à la plupart des fans anglais qui ont célébré toute la nuit.

Mais maintenant, avec une équipe pleine de talent, Southgate doit obtenir sa place de sélection pour affronter les Danois.

.

Southgate a fait de son équipe une superbe performance à l’Euro 2020

Le légendaire manager de football Jose Mourinho a eu son mot à dire sur ce que Southgate devrait faire avant le match ginormous.

Et il estime que seules deux places dans le XI d’Angleterre sont disponibles contre le Danemark.

Mourinho a déclaré à talkSPORT: «La question est de savoir si l’Angleterre doit jouer avec un dos trois comme elle l’a fait contre l’Allemagne? Mon avis est non.

« L’Allemagne est une façon différente de jouer à trois derrière et le modèle de jeu danois n’a pas besoin de l’Angleterre pour s’adapter et égaler, à mon avis.

« Les quatre arrières sont vraiment, vraiment solides. Luke Shaw joue de mieux en mieux et de mieux en mieux. Kyle Walker organise un tournoi incroyable.

“Les deux défenseurs centraux sont très solides et les quatre défenseurs avec les incroyables euros que font les deux milieux de terrain centraux sont plus que suffisants pour contrôler le Danemark offensivement.

.

Shaw a été l’une des stars les plus marquantes de l’Euro 2020 jusqu’à présent

« Ensuite, vous avez quatre joueurs pour décider de la créativité du jeu. C’est là que Gareth peut avoir quelques doutes.

« Walker, Maguire, Stones et Shaw sont clairs. Phillips et Rice est clair. Sterling and Kane est clair et il y a deux endroits qui, à mon avis, sont ouverts et deux positions où les options sont différentes.

“Sancho a bien joué, Foden a commencé le tournoi, la même chose avec Mount, tandis que Grealish a l’air de ne pas être le joueur préféré de Gareth mais à chaque minute qu’il est sur le terrain, il le fait bien. Le mont revient.

« Il y a beaucoup d’options pour ces deux endroits.

“Je pense que jouer à Wembley, en Angleterre, sera solide comme toujours, mais vous devez essayer de gagner le match dès qu’ils le peuvent et je ne pense pas qu’ils aient besoin de jouer avec un dos trois comme ils l’ont fait contre l’Allemagne.”

Mais comment l’Angleterre pourrait-elle s’aligner avec les rôles de n ° 10 et de droite disponibles? talkSPORT.com jette un œil.

.

Les joueurs actuels de l’Angleterre ont fait la fierté de la nation jusqu’à présent et ont de réelles chances d’atteindre la finale de l’Euro 2020 Option 1

Il serait peut-être temps de revenir au départ pour l’Angleterre.

Contre la Croatie, Mason Mount et Phil Foden ont joué, avec Raheem Sterling, derrière Harry Kane et ils ont réalisé une belle performance.

Le Danemark fournira un niveau d’adversaire similaire et l’utilisation de Foden comme ailier qui peut se déplacer à l’intérieur et aider à créer de la place pour un Walker volant et devenir un milieu de terrain central supplémentaire peut aider l’Angleterre à contrôler le ballon.

Mount, comme il l’a montré contre l’Ukraine, n’a pas peur de faire le sale boulot défensivement et de rejoindre Rice et Phillips un peu plus profondément lorsque la situation l’exige.

C’est une option plus sûre pour Southgate et une option qu’il pourrait prendre pour commencer le jeu.

L’Angleterre pourrait-elle revenir sur la ligne de front qui a commencé le tournoi ? Option 2

Comme nous l’avons vu contre l’Allemagne, s’il est en forme, Bukayo Saka est l’homme que vous voudrez peut-être choisir sur l’aile droite.

Le Danemark joue avec un défenseur trois et l’ailier gauche Joakim Maehle a été l’un des joueurs du tournoi.

SPÉCIAL PARI : PARIS GRATUITS ET OFFRES D’INSCRIPTION POUR L’EURO 2020

Et avoir Saka à droite, avec la capacité de reculer et de bien défendre, tout en étant capable d’avancer avec le ballon depuis les profondeurs pourrait être l’option intelligente.

Cela pourrait lui permettre de choisir Grealish comme milieu de terrain offensif avec la capacité de se déplacer.

Hors du ballon contre l’Ukraine, l’Angleterre est tombée dans un 4-4-2, ce qui laisserait Grealish et Kane sur le terrain, ou Sterling si Grealish est l’homme à jouer un rôle de gauche dans des situations défensives.

Southgate devrait-il choisir un n ° 10 plus créatif à Grealish avec Saka, un joueur qui a des attributs défensifs sur l’aile?