Mason Mount lance Chelsea et écrit l’histoire

24/10/2021 à 13:56 CEST

milieu de terrain de Chelsea, Monture maçon, a inscrit un triplé lors de la victoire (7-0) sur Norwich City lors de la neuvième journée de Premier League. Le leader a de nouveau donné une masterclass en force et Hudson-Odoi, James, Chilwell et Aarons (pp.) ont rejoint le groupe de buteurs pour consolider en haut du tableau et confirmer leur candidature au titre.

Le Britannique, qui a un contrat jusqu’en 2024 après avoir été prêté à Vitesse et Derby County lors des saisons 2017/18 et 2018/19, Il a fait ses débuts avec son propre compte de buteur avec trois buts qui font l’histoire du club. Il est devenu le 20e joueur de Chelsea à marquer un triplé en Premier League, un record derrière Arsenal (21).

20 – Mason Mount est le 20e joueur différent à marquer un triplé en Premier League pour Chelsea, seul Arsenal (21 ans) ayant plus de buteurs différents dans la compétition. Lapins. #CHENOR pic.twitter.com/vsCA6ITtq9 – OptaJoe (@OptaJoe) 23 octobre 2021

L’équipe de jeunes a marqué trois buts en Premier League et deux passes décisives cette saison sur un total de sept apparitions.. Le jeune meneur de jeu a été démasqué par la main de Frank Lampard et s’est définitivement imposé avec Thomas Tuchel. Il a ajouté 20 buts et 17 passes décisives en un total de 118 rencontres avec Chelsea à l’âge de 22 ans..

Chelsea continue de montrer son autorité

Les hommes de Thomas Tuchel ont une nouvelle fois montré la puissance offensive et la bonne performance de leur proposition de jeu face à un Norwich City qui n’avait à aucun moment le choix. Avec la victoire, le bleus renforcer leur position en haut du classement et leur volonté de mettre fin à l’hégémonie de Manchester City, qui a remporté trois des quatre derniers championnats.

L’équipe de Londres est l’un des candidats avec Manchester City, Manchester United et Liverpool en Premier League. En tant qu’actuel champion et super champion d’Europe, Il participe également à l’édition 2021/22 de la Ligue des champions avec Manchester City, actuel vice-champion ; Bayern, champion de l’édition 2020 ; et le PSG, vice-champion de l’édition 2020.