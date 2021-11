Mason Mount ne sait pas à quoi s’attendre de Manchester United dimanche (Photo: .)

Mason Mount a averti ses coéquipiers de Chelsea d’être prêts pour un match difficile de Premier League contre Manchester United sans manager dimanche après-midi.

Chelsea entre dans le match à Stamford Bridge en tête du classement de la Premier League après avoir récolté 29 points lors de ses 12 premiers matchs, tout en n’encaissant qu’un minimum de quatre buts au cours de cette période.

United, d’autre part, n’a remporté qu’un de ses sept derniers matches de haut niveau, une séquence qui lui a permis de se classer neuvième au classement et déjà à 12 points des Bleus.

Le match sera le premier match de Premier League du manager par intérim Michael Carrick en charge des Red Devils, la hiérarchie de United attendant toujours l’approbation d’un accord pour nommer Ralf Rangnick en tant que patron par intérim jusqu’à la fin de la saison, lorsqu’un successeur à temps plein d’Ole Gunnar Solskjaer prendra ensuite le relais.

Mais malgré les différences de forme et de stabilité entre les nouveaux clubs, le milieu de terrain de Chelsea Mount pense que lui et ses coéquipiers devront faire de leur mieux pour obtenir un résultat contre les Red Devils.

« Nous avons récemment traversé cette période où nous avons changé de manager et cela peut aller dans un sens où les joueurs s’améliorent car ils veulent impressionner le nouveau manager », a déclaré Mount.

Michael Carrick dirigera son premier match de Premier League à Stamford Bridge (Photo: .)

«Et si cela se produit, nous devons être prêts pour cela, et nous le serons, mais je pense que c’est difficile à lire et à aborder, vous voyez le [2-0] vaincre Villarreal [on Tuesday], ils ont très bien joué.

« Nous devons être prêts à tout et être préparés pour un match très difficile, c’est Manchester United, les joueurs qu’ils ont, individuellement qu’ils peuvent produire ce jour-là. »

Pendant ce temps, Mount, qui a marqué trois buts en neuf matches de Premier League jusqu’à présent ce trimestre, a salué l’entraîneur-chef du club Thomas Tuchel et pense que son tempérament aide à tirer le meilleur de ses joueurs.

Plus : Manchester United FC



« C’est génial de travailler avec lui, c’est quelqu’un qui est très intense quand le jeu arrive et à l’entraînement, mais en dehors du terrain et autour du bâtiment, c’est quelqu’un de très détendu et c’est quelqu’un à qui vous pouvez parler, il met son bras autour de vous ,’ il ajouta.

« Donc, je pense qu’il est le meilleur des deux, si vous ne jouez pas bien pendant une mi-temps, à la mi-temps, il arrive et il vous le dit et c’est quelque chose qui nous maintient sur nos gardes et nous permet de continuer. »



PLUS : Le conseil d’administration de Manchester United pense que Ralf Rangnick peut aider à sécuriser le transfert d’Erling Haaland l’été prochain



PLUS : Cristiano Ronaldo « perplexe » par le discours de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer avant le limogeage de Manchester United

