Mason Mount nomme trois héros de Chelsea qui méritent les cartes FIFA Icons et snobe le meilleur ami Declan Rice d’Ultimate Team

Le héros fou de Chelsea, Mason Mount, insiste sur le fait que John Terry, Joe Cole et Dennis Wise méritent de recevoir des cartes FIFA Icon pour leurs services aux Blues.

Cependant, il n’y a pas de place dans son FIFA Ultimate Team pour le meilleur ami Declan Rice, bien que le couple ait grandi ensemble.

. – .

Rice est un ami solide du milieu de terrain de Chelsea Mason Mount, mais ne fait pas son Ultimate Team sur FIFA

Mount a connu une saison formidable sur le terrain, remportant la Ligue des champions et la FA Cup après avoir marqué neuf buts et enregistré neuf passes décisives dans toutes les compétitions pour lui valoir une place dans l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020.

En dehors du terrain, le milieu de terrain des Three Lions est également en plein essor alors que son stock continue de croître, après avoir été annoncé comme le premier ambassadeur officiel de la marque pour Combat Gaming, une société de divertissement, de jeux et de médias qui organise et accueille des événements de jeux de célébrités de premier plan.

Joueur passionné lui-même, le joueur de 22 ans participera également aux événements sur invitation de Combat Gaming qui opposeront les célébrités et les joueurs les plus célèbres du monde à travers différents titres tels que FIFA, Call of Duty et Fortnite.

Malgré une excellente relation avec Rice sur et en dehors du terrain, Mount admet que le milieu de terrain de West Ham United manquerait malheureusement la coupe pour son Ultimate Team – malgré leur amitié étroite !

JEU DE COMBAT

Mount se détend lorsqu’il ne marque pas de buts pour Chelsea en jouant à une gamme de jeux

Mount a déclaré en plaisantant: “Dec ne serait pas dans mon FIFA Ultimate Team. Il le comprendrait… Il y a des icônes, et je sens que sa carte pour le moment ne va pas rentrer dans mon équipe. Il serait sur le banc… Ou peut-être sur réserve.

Bien qu’elle semble dure, la décision de Mount est justifiée par la note globale de 79 de Rice sur FIFA 21 Ultimate Team, qui est nettement inférieure aux cartes spéciales FUT 21 Icon comme Patrick Vieira, Johan Cryuff et Zinedine Zidane, qui sont toutes au milieu des années 90.

Le diplômé de l’académie de Chelsea a le sentiment que certains des anciens élèves les plus illustres de Stamford Bridge devraient recevoir le titre de statut d’icône sur le jeu populaire.

Les anciens capitaines John Terry et Dennis Wise ont reçu le feu vert de Mount, tandis qu’il a donné un coup de pouce subtil à EA Sports au sujet de son collègue milieu de terrain créatif Joe Cole.

.

Wise a été capitaine des Blues pendant 11 ans dans l’ouest de Londres

Il a ajouté : « JT [John Terry] n’en a pas. Il en mérite certainement un.

« Joe Cole, je pense qu’il en mérite un. Et Dennis Wise. Je pense que c’est une légende au club, donc je lui en donnerais une aussi.

Mason Mount accueillera également une émission phare de jeux vidéo qui sera diffusée sur Ginx TV disponible sur Sky UK plus tard à l’été 2021, apportant sa passion pour le jeu sur les écrans et les événements mondiaux.