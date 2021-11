Mason Mount publie une vidéo hilarante sur Twitter alors que la star de Chelsea se fait enlever des dents de sagesse gênantes et retarde l’arrivée de l’Angleterre

Mason Mount s’est enfin fait retirer ses dents de sagesse gênantes.

La star de Chelsea est aux prises avec des problèmes dentaires liés à ses dents de sagesse et à une infection.

Mount s’est fait retirer les dents de sagesse et a posté la vidéo hilarante

Cela l’a vu rater deux matchs pour les Blues, avant d’être nommé sur le banc contre Burnley.

Maintenant que la pause internationale est arrivée, il en a profité pour les faire sortir.

Et il a posté une vidéo hilarante sur les réseaux sociaux pour prouver que c’est le cas.

Dans le clip intitulé « Les dents de sagesse ont quitté le chat », Mount souffre clairement des séquelles de l’anesthésie.

Il a dit : « Si je recevais un coup de poing maintenant, je ne le sentirais même pas. »

Lorsqu’on lui a demandé si quelqu’un devait le faire, il a soudainement l’air inquiet et a ajouté : « Non, non, non.

« Je n’ai pas de dents. »

Mount a été appelé pour l’Angleterre cette semaine, mais son arrivée a été retardée.

.

Mount a été une star pour le club et le pays ces derniers temps

« L’arrivée de Mount a été retardée en raison d’une chirurgie dentaire récente et il continuera d’être surveillé dans les prochains jours, tout comme Shaw qui suit actuellement le protocole de commotion cérébrale dans son club », a déclaré le rapport anglais.

L’homme de Chelsea était l’un des quatre joueurs qui ne se sont pas immédiatement présentés à l’équipe anglaise de Gareth Southgate aux côtés de Marcus Rashford, James Ward-Prowse et Luke Shaw.

Emile Smith Rowe a été appelé tardivement dans l’équipe des Trois Lions, car la star d’Arsenal a impressionné ces dernières semaines.