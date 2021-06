Mason Mount remplace Jack Grealish, Phil Foden pour Bukayo Saka

in

Le grand est presque à nos portes alors que l’Angleterre et l’Allemagne se battent pour le droit d’atteindre les quarts de finale de l’Euro 2020.

Le choc de Wembley est sans doute le choix des 16 derniers matchs avec quelques matchs classiques les uns contre les autres au fil des ans.

Il y a eu de nombreuses rencontres classiques entre l’Angleterre et l’Allemagne au fil des ans – se terminant généralement par un chagrin pour les Trois Lions. Qui sortira vainqueur cette fois-ci ?

L’Allemagne a tendance à sortir vainqueur lorsqu’elle affronte les Three Lions lors d’un tournoi majeur, mais vous ne pouvez pas l’appeler cette fois-ci.

L’Angleterre a à peine attiré l’attention avec son style de jeu, mais elle a l’air solide jusqu’à présent et n’a pas encore encaissé de but lors de ce tournoi.

En revanche, les Allemands ont été sous une forme mixte. Ils ont perdu un match serré contre la France 1-0, ont adopté le style pour battre le Portugal 4-2 mais ont été partout dans leur match nul 2-2 contre la Hongrie.

Lukas Klostermann est la seule blessure à craindre pour le patron de l’Allemagne, Joachim Low. L’arrière droit est absent pour un problème à la cuisse.

.

L’Angleterre devra se méfier de Serge Gnabry et Kai Havertz à Wembley

.

Mais l’Angleterre a aussi beaucoup d’hommes dangereux

Gareth Southgate a cependant plus dans son assiette. Mardi marquera le premier jour où Mason Mount et Ben Chilwell sortiront de leur isolement. Seront-ils risqués ?

talkSPORT.com a suggéré comment l’Angleterre devrait s’aligner pour son affrontement des huitièmes de finale de l’Euro 2020.

Gardien de but : Jordan Pickford

Le choix évident car il est le gardien n ° 1 de Southgate depuis un certain temps maintenant et a eu un tournoi décent jusqu’à présent.

Il était sans doute le meilleur joueur d’Angleterre lors de leur match nul contre l’Écosse à Wembley, réalisant de bons arrêts pour empêcher les rivaux des Three Lions de remporter une victoire surprise.

.

Pickford a déclaré dans une récente interview avec talkSPORT qu’il ferait la fête avec Jack Grealish à Las Vegas si l’Angleterre allait jusqu’au bout de l’Euro 2020 Defenders: Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw

Southgate a installé l’Angleterre de manière relativement conservatrice cet été et ne s’attend pas à ce qu’il change cela de si tôt.

Cela devrait être un concours très tactique et avec l’Allemagne jouant trois défenseurs avec des ailiers tout le tournoi, il ne serait pas surprenant de voir l’Angleterre jouer le même système.

Cependant, le 4-2-3-1 leur a bien servi jusqu’à présent, et nous pensons qu’ils devraient s’y tenir. Les Allemands ne changeront pas les leurs pour nous convenir, n’est-ce pas ?

Walker peut continuer à l’arrière droit, se remettant d’une performance douteuse contre la Croatie pour paraître solide contre la République tchèque.

.

Walker semble être le choix des trois arrières droits à la disposition de Southgate

Il sera essentiel alors que les Trois Lions cherchent à faire face à l’ailier gauche allemand Robin Gosens, qui a causé tant de problèmes au Portugal.

Shaw a commencé les deux derniers matchs à l’arrière gauche et Chilwell revenant à peine de l’isolement, il devrait rejouer dès le premier coup de sifflet.

Pendant ce temps, tout comme contre la République tchèque, nous sommes sur le point de revoir Stones et Maguire après une solide première sortie ensemble au tournoi.

Maguire est revenu de blessure contre la République tchèque et avait l’air de ne pas être parti Milieu de terrain : Declan Rice, Kalvin Phillips, Mason Mount

Rice et Kalvin Phillips ont tous deux bien réussi à l’Euro 2020, alors pourquoi secouer le bateau ?

Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, est entré en jeu en seconde période contre la République tchèque, mais n’a pas suivi le rythme et serait un risque lors d’un match à élimination directe.

Ce sera le match le plus difficile de Phillips et Rice à ce jour, car ils devront faire attention aux ailiers allemands tout en faisant face à Toni Kroos et Ilkay Gundogan.

.

Phillips a été l’une des stars anglaises de l’Euro 2020

Mount, cependant, pourrait être l’homme à entrer au milieu de terrain à la place de Jack Grealish. Si Southgate devient conservateur, c’est là que nous le verrons.

Mount n’est pas un milieu de terrain défensif, mais il est plus fiable lorsqu’il s’agit de presser et de marquer et pourrait être vital si l’Angleterre veut empêcher l’Allemagne de contrôler le match.

Grealish est cependant susceptible d’être appelé si les Trois Lions ont des ennuis.

Certains pourraient penser que Mount est un risque compte tenu de son isolement récent en raison de contacts étroits avec Billy Gilmour, mais l’ancien attaquant anglais Gabriel Agbonlahor ne le pense pas.

Il a déclaré à talkSPORT: «Ils ont dit qu’il était aux réunions Zoom pour les coups de pied arrêtés. C’est un garçon en forme de toute façon.

« S’il y a un joueur dans cette équipe qui pourrait probablement s’en tirer sans s’entraîner avec l’équipe, c’est Mason Mount. J’ai un drôle de sentiment qu’il pourrait commencer.

.

Mount s’entraîne seul depuis la semaine dernière Attaquants : Phil Foden, Harry Kane, Raheem Sterling

Ce sera controversé quel que soit le choix, mais seuls trois peuvent jouer en première ligne.

Grealish et Bukayo Saka ont été excellents contre les Tchèques mais comme mentionné, cela devrait être un match très tactique.

Foden n’a pas été aussi bon que les fans anglais l’auraient espéré, mais il a certainement la capacité de produire plusieurs moments de classe mondiale.

.

Foden voudra s’améliorer contre l’Allemagne

Sterling a été le seul buteur de l’Angleterre en Angleterre à l’Euro 2020, et son rythme pourrait causer de graves problèmes à Mats Hummels, comme Jason Cundy l’a éludé la semaine dernière.

Et bien sûr, vous ne pouvez pas laisser le capitaine Kane en dehors du onze de départ.

Est-ce l’Angleterre XI qui peut battre l’Allemagne et atteindre les quarts de finale de l’Euro 2020 ? Nouvelles de l’équipe d’Allemagne

Les rivaux de l’Angleterre sont prêts à voir leur XI renforcé par le retour de Thomas Muller.

Il était juste assez en forme pour un rôle hors du banc lors de leur match nul 2-2 contre la Hongrie, mais il devrait commencer contre les Three Lions.

La performance de camée de Leon Goretzka dans le même match pourrait également le voir entrer en lice, avec Ilkay Gundogan un éventuel abandon après avoir raté l’entraînement ce week-end.

L’as de Chelsea Antonio Rudiger a également raté l’entraînement mais devrait être en forme.

L’Allemagne reste sans Lukas Klostermann qui a un problème de cuisse à long terme.

Comment l’Allemagne pourrait s’aligner…

Cette équipe allemande représente-t-elle une menace pour l’Angleterre ?

