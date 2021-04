“ Masque Nahi Lagayenge, Kya Kar Loge ”: la police de Delhi arrête un couple de Daryaganj à partir d’une vidéo virale pour violation de la règle du masque

Dans la vidéo, alors que des flics demandent calmement au couple la raison pour laquelle ils ne portent pas de masques, l’homme et la femme commencent à se comporter mal avec eux. (Photo: ANI / Twitter)

Mise à jour sur le verrouillage de Delhi: La police de Delhi a arrêté le couple Daryaganj de la vidéo virale pour avoir violé les protocoles Covid lundi. Le couple, identifié comme Abha Gupta et Pankaj Dutta, a été vu en train de se comporter mal avec les flics dans la région de Daryaganj à Delhi dimanche. La vidéo, qui est devenue virale, montrait la femme en train de crier aux flics de service quand on lui a demandé de ne pas porter de masque facial. Gupta et son mari ont insisté sur le fait qu’ils ne porteraient pas de masques. Non seulement les masques, mais le couple n’avait pas non plus le laissez-passer obligatoire pour le couvre-feu nécessaire pour sortir pendant le couvre-feu du week-end. Alors que Dutta a été arrêté dimanche lui-même, l’agence de presse ANI affirme que l’épouse a été arrêtée lundi.

Dans la vidéo, alors que des flics demandent calmement au couple la raison pour laquelle ils ne portent pas de masques, l’homme et la femme commencent à se comporter mal avec eux. “ Masque Nahi Lagayenge, kya kar loge (Nous ne porterons pas de masque, que ferez-vous) ”, a déclaré le couple. À un moment donné de la vidéo, la femme dit que si «elle embrasse son mari». Selon la police, le couple est un résident de West Patel Nagar. Ils ont été réservés en vertu de diverses sections de la loi de Delhi sur la gestion des catastrophes.

#WATCH | Un couple s’est mal comporté avec le personnel de la police de Delhi dans la région de Daryaganj plus tôt dans la journée après avoir été arrêtés et a demandé la raison pour laquelle ils ne portaient pas de masques. «Une FIR relevant de diverses sections de l’IPC a été déposée contre eux», a déclaré la police. (Source vidéo – Police de Delhi) pic.twitter.com/hv1rMln3CU – ANI (@ANI) 18 avril 2021

La vidéo a été publiée sur plusieurs sites de médias sociaux et les gens réagissent avec colère. Beaucoup disent que c’est à cause de ces personnes que l’Inde est confrontée à cette sombre situation. La police de Delhi a continué à rappeler au couple l’ordonnance de la Haute Cour qui stipule que même si une personne est également dans la voiture, elle doit porter un masque facial.

Delhi entrera dans le verrouillage total à partir de 22 heures aujourd’hui. Le verrouillage de six jours est une tentative du gouvernement Arvind Kejriwal non seulement de briser la chaîne, mais aussi de sauver l’infrastructure de santé qui s’effondre. Outre Delhi, le Rajasthan a également imposé des règles strictes. Les bordures de type lockdown seront en vigueur jusqu’au 3 mai. L’Inde a enregistré lundi un autre pic le plus important jamais enregistré avec plus de 2,7 lakh de nouvelles infections à Covid-19 et plus de 1600 décès.

