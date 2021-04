Masque respiratoire de nouvelle génération pour l’oxygène supplémentaire sauvant des vies de patients Covid-19 en USI

Ventipeep peut être utilisé à la maison car il ne nécessite pas de professionnel qualifié pour faire fonctionner un ventilateur. (Image de fichier)

La deuxième vague de COVID-19 se propage plus rapidement qu’auparavant. Cela ne fera qu’entraîner une augmentation du nombre de patients nécessitant une hospitalisation et un traitement aux soins intensifs, ce qui entraînera un stress sur notre infrastructure médicale et une rareté des lits, des ventilateurs et de l’approvisionnement en oxygène.

Ventipeep est un masque respiratoire new age, développé pour administrer un supplément d’oxygène (médicalement appelé FiO2). Il peut être utilisé, aux soins intensifs, dans les salles normales et même à l’intérieur des ambulances.

Purvang Shah, cofondateur et directeur, Flextool Equipment Pvt. Ltd., a déclaré à Financial Express Online: «Le développement du produit a été lancé au cours de la première vague de la pandémie. L’idée était d’avoir une alternative moins chère à l’oxygénothérapie à haut débit pour les patients COVID-19.

Au cours de l’année de développement, nous avons postulé pour la recherche clinique et la candidature a été acceptée par le comité d’éthique de DCGI. Ils ont déjà attribué le numéro CTRI après des essais cliniques sur plus de 70 patients. »

À la première semaine d’avril 2021, il y avait 4 02 552 cas de COVID-19 actifs dans l’état du Maharashtra, dont une moyenne de 25%, soit 1 00 000 patients ont été inscrits en USI. Ce qui est plus important, c’est de comprendre qu’il n’y a que 11 587 lits d’USI et seulement 5 793 ventilateurs disponibles.

Selon Purvang Shah, «La seule devise de l’entreprise est de sauver des vies. Nous avons contacté des organisations gouvernementales de divers États et des services de santé de petites villes.

Nous élargissons notre capacité de production et de travail pour répondre à la situation actuelle et aux besoins futurs. Le développement est continu et peu de soin est pris. Et nous travaillons continuellement à l’amélioration du produit pour le bien de la société. »

C’est un appareil abordable qui permet de réaliser des économies pour les hôpitaux et qui permet également de gagner du temps car il réduit le nombre de jours d’hospitalisation d’un patient.

Il peut être utilisé à la maison car il ne nécessite pas de professionnel qualifié pour faire fonctionner un ventilateur.

Ventipeep a déjà reçu un numéro CTRI.

Le dispositif a déjà reçu l’approbation du comité d’éthique et devrait bientôt recevoir l’approbation de la DCGI / ICMR.

Tout ce qui est nécessaire est un simple concentrateur d’oxygène de 10 LPM avec Ventipeep pour aider les patients ARDS, ALI, COVID 19 ou tout patient ayant besoin d’oxygène à se stabiliser et à récupérer.

Le masque est également une excellente aide pour les petits hôpitaux qui manquent d’infrastructure car il permet de réduire le temps nécessaire au traitement et peut être utilisé dans n’importe quel service de l’hôpital.

Et, en utilisant le Ventipeep, on peut économiser jusqu’à 50% ou plus d’oxygène par rapport à un ventilateur.

On observe que les patients avec une SPO2 aussi faible que 40% se sont rétablis.

«Après avoir reçu les numéros CTRI de DCGI, il y a eu une réponse énorme de la part des médecins et des hôpitaux à travers le pays. Plus de 3000 vies ont été sauvées et les médecins ont commencé à apprécier le produit et ont fourni leur acceptation et leurs références pour soutenir ce produit, ajoute-t-il.

Le Ventipeep a gagné une large acceptation à travers le pays. «Nous avons approvisionné le Madhya Pradesh, le Chhattisgarh, le Tamil Nadu, le Kerala, l’Andhra Pradesh, le Maharashtra, le Gujarat, l’Odisha, le Punjab et de nombreuses autres régions du pays. Il est utilisé dans les lits de l’unité de soins intensifs, dans les services, dans les ambulances et même à la maison où l’oxygène est disponible.

Jusqu’à présent, les résultats sont excellents. Il utilise moins d’oxygène à moins de pression. Les médecins ont commencé à remplacer les machines HFNO 4 BiPap dans la mesure du possible.

La société est en train de nommer des concessionnaires et des distributeurs à travers le pays afin que le Ventipeep soit disponible dans les endroits les plus proches et à un prix raisonnable pour les nécessiteux. «Pour s’assurer qu’il est accessible à tous à des prix abordables, des efforts sont déployés pour s’associer aux ONG», dit-il.

