Masque transparent Razer, avec respirateur, microphone, haut-parleur et lumières RVB

Il est doté de ventilateurs actifs amovibles et rechargeables et de dosettes intelligentes qui régulent le flux d’air pour une respirabilité optimale. C’est, pour le moment, un projet.

Projet Hazel. C’est le nom de ce masque intelligent et multimédia. Son point de départ est de répondre aux préoccupations environnementales des masques jetables, tout en améliorant les caractéristiques d’une housse de protection individuelle polyvalente. La conception du masque innove en termes de protection avec le respirateur de qualité médicale N95 qui utilise des ventilateurs actifs amovibles et rechargeables, ainsi que des capsules intelligentes qui régulent le flux d’air pour une respirabilité optimale. Ses SmartPods à haute efficacité de filtration bactérienne (BFE) filtrent au moins 95% des particules en suspension dans l’air et ont une résistance élevée aux fluides.

Conception transparente

Pour améliorer l’interaction sociale, Project Hazel a un design clair et transparent afin que ceux qui vous entourent puissent voir vos gestes faciaux comme un sourire, ainsi que permettre à une personne malentendante de lire sur les lèvres. L’éclairage intérieur s’active automatiquement dans l’obscurité, permettant aux utilisateurs de s’exprimer clairement quelles que soient les conditions d’éclairage.

Optimiser la voix

Étant donné que les masques peuvent également couper les voix, une nouvelle technologie Razer VoiceAmp (brevet en instance) utilise un microphone et un amplificateur intégrés pour améliorer la parole du porteur pour une communication claire tout en restant en sécurité dans des situations sociales.

Disques remplaçables et rechargeables



Pour réduire les déchets créés par les masques jetables, le Project Hazel Smart Mask utilise des ventilateurs de type disque remplaçables et rechargeables, qui peuvent être facilement désinfectés des bactéries et des virus en les plaçant à l’intérieur de sa boîte de charge rapide sans fil à double usage avec un intérieur UV désinfectant. léger. Des indicateurs lumineux indiquent les niveaux de charge et la durée de vie de la batterie, ce qui offre une autonomie pour une journée complète.

Imeuble

Ce masque est imperméable et résistant aux rayures, étant aussi solide que durable, fabriqué à partir de plastique recyclable pour minimiser considérablement les déchets créés par les masques jetables. Le masque intelligent doublé de silicone offre un confort avec un refroidissement et une régulation active de l’air, fournissant de l’air frais et ventilant le CO2. Le résultat est un joint hermétique de ses bords réglables, permettant des tailles personnalisées pour un ajustement sûr qui évite de boucher la bouche. Pour le divertissement de l’utilisateur et une utilisation élégante, l’utilisateur peut activer les deux zones d’éclairage avec des lumières personnalisables Razer Chroma RGB, avec jusqu’à 16,8 millions de couleurs et un ensemble d’effets d’éclairage dynamiques.

En cours d’amélioration

Selon la société, ce concept de masque intelligent continuera d’être optimisé grâce à des tests rigoureux et aux commentaires des utilisateurs pour garantir une conformité élevée en matière de sécurité et un confort et une facilité d’utilisation maximum. Les Razer Concept Designs sont des recherches d’innovation par les équipes de conception et d’ingénierie de Razer pour obtenir les commentaires de la communauté des joueurs et influencer la future gamme de produits Razer. Les conceptions précédentes ont été mises en vente ou certains de leurs éléments ont été inclus dans d’autres produits.

www.razer.com