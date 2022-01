Masques faciaux obligatoires dans les écoles anglaises au milieu de la propagation d’Omicron

Les élèves sont également invités à participer à des tests COVID rapides sur place et à se faire vacciner, le cas échéant, avant le début du nouveau trimestre.



Les élèves du secondaire en Angleterre devront porter des couvre-visages dans les salles de classe au milieu de la propagation de la variante Omicron de COVID-19, a déclaré dimanche le gouvernement britannique.

Les règles, qui alignent l’Angleterre sur les autres parties du Royaume-Uni, doivent être mises en place temporairement à temps pour que les étudiants puissent retourner en classe après les vacances de Noël la semaine prochaine.

Les élèves sont également invités à participer à des tests COVID rapides sur place et à se faire vacciner, le cas échéant, avant le début du nouveau trimestre.

« Le Premier ministre [Boris Johnson] et j’ai dit clairement que l’éducation est notre priorité numéro un. Ces mesures renforceront notre soutien aux écoles car nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour minimiser les perturbations », a déclaré le secrétaire britannique à l’Éducation, Nadhim Zahawi.

« Il ne fait aucun doute que la variante Omicron présente des défis, mais l’ensemble du secteur de l’éducation a répondu avec un effort herculéen, et pour cela je remercie chacun d’entre vous », a-t-il déclaré.

La règle de la classe, qui n’inclut pas les enseignants, s’appliquera jusqu’à un examen prévu pour le 26 janvier. Le gouvernement a également annoncé qu’il mettrait 7 000 unités de purification de l’air à la disposition des écoles et des collèges dans le cadre des efforts visant à lutter contre la propagation d’Omicron.

L’annonce intervient alors que le Royaume-Uni a enregistré samedi 162 572 nouveaux cas de COVID-19 dans le pays. Cela a conduit le gouvernement à élaborer des plans d’urgence par crainte que jusqu’à un quart des travailleurs du secteur public soient absents en raison du nombre élevé de cas.

Le Premier ministre Johnson a demandé aux ministres de tester les préparatifs pour un éventuel scénario du pire, car des pans entiers de travailleurs sont contraints à un isolement obligatoire de sept jours après avoir été testés positifs pour COVID-19.

On craint un chaos pour les services publics, les réseaux de transport et les effectifs du National Health Service (NHS). Certains services ferroviaires en janvier ont déjà été annulés ou des horaires d’urgence introduits, au milieu de la montée en flèche des maladies du personnel.

Certains experts ont demandé l’introduction d’un système d’auto-isolement de style américain, où les gens n’ont qu’à mettre en quarantaine pendant cinq jours, mais l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a déclaré que cela serait contre-productif et pourrait en fait aggraver les pénuries de personnel si cela conduit à l’infection d’un plus grand nombre de personnes.

L’agence a expliqué qu’aux États-Unis, l’auto-isolement ne commence qu’après un test positif – qui peut survenir quelques jours après l’apparition des premiers symptômes.

Le sixième jour, l’UKHSA affirme que sa modélisation suggère que 10 à 30% des personnes seront toujours contagieuses, selon la rapidité avec laquelle elles obtiennent le résultat de leur test après avoir développé les premiers symptômes.

Par conséquent, mettre fin à l’auto-isolement après sept jours avec deux tests de flux latéral négatifs donne un niveau de protection similaire à l’auto-isolement pendant 10 jours, lorsque 5 % des personnes seront toujours contagieuses.

Le Cabinet Office britannique a déclaré que les dirigeants du secteur public avaient été invités à tester les plans par rapport aux pires scénarios d’absences de la main-d’œuvre de 10 pour cent, 20 pour cent et 25 pour cent.

« Alors que les gens retournent au travail après les vacances de Noël, les niveaux élevés de transmissibilité d’Omicron signifient que les entreprises et les services publics seront confrontés à des perturbations dans les semaines à venir, en particulier en raison d’une absence du personnel plus élevée que la normale », a déclaré le ministre britannique du Cabinet Office, Steve Barclay.

«Nous avons travaillé tout au long de la période de Noël pour nous y préparer dans la mesure du possible, tous les départements étant en liaison étroite avec les dirigeants des secteurs public et privé qui sont les mieux placés pour gérer leurs effectifs de manière opérationnelle. La meilleure façon de combattre Omicron est de se faire booster et j’encourage tous ceux qui sont éligibles à se faire booster maintenant », a-t-il déclaré.

Le parti travailliste d’opposition a accusé le gouvernement de laisser la planification d’urgence « au tout dernier moment » face à la vague Omicron de cas de COVID.

Angela Rayner, chef adjointe du parti travailliste, a déclaré: « Le manque de leadership du Premier ministre signifie que son gouvernement a hésité et retardé, laissant la planification d’urgence au tout dernier moment. » « Boris Johnson aurait dû demander à ses ministres de commencer à planifier il y a des semaines, mais au lieu de cela, il a disparu pendant des jours. Avec un nombre record d’infections au COVID, le Premier ministre doit immédiatement maîtriser les pressions sur la main-d’œuvre, maintenir les services essentiels en mouvement, garder les écoles ouvertes et assurer la sécurité des gens », a déclaré Rayner.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.