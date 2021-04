Masques intelligents, efficacité ou posture?

Le CES de Las Vegas, important salon technologique du début d’année, a apporté plusieurs nouveautés, comme la présentation du Samsung Galaxy S21. Mais il ne fait aucun doute, et avec la pandémie mondiale en plus, que bon nombre des appareils présentés avaient une orientation claire sur la santé. Une bonne preuve en sont les masques intelligents, une invention dont le but est d’assurer la bonne qualité de l’air que nous respirons.

Masques intelligents, mode ou nécessité?

MaskFone, rien d’extraordinaire

La première proposition est celle qui a peut-être le plus de traction, elle a été baptisée du nom de MaskFone et que vous pouvez acheter pour pratiquement 50 €. Il s’agit d’un masque en tissu avec un filtre qui offre une protection FFP2, ce qui semble être une bonne mesure de protection.

Mais maintenant vient le plaisir, ce masque a des écouteurs et un microphone intégré, et des commandes à l’extérieur de celui-ci pour pouvoir avancer ou rembobiner les chansons. C’est-à-dire, rien que tu ne peux pas faire avec ton masque normal et vos propres écouteurs sans fil.

À vrai dire, le masque a un design assez neutre et est très élégant, mais peut-être que son prix est élevé, car nous ne savons pas quelle est la qualité des écouteurs, et la propre résistance du masque. L’affaire vient plus tard, puisque le remplacement des filtres a un prix de 20 €.

Aujourd’hui, il est possible de se procurer des masques FFP2 offrant la même protection pour beaucoup moins cher. Sommes-nous face à un masque de posture? Oui, sans aucun doute.

PuriCare PuriCare de LG

Le constructeur coréen a déjà une proposition disponible en Espagne qui, a priori, c’est beaucoup plus intéressant que le précédent, même s’il faut dire qu’il a également un prix beaucoup plus élevé.

Sous la forme d’un masque conventionnel, bien qu’un peu plus encombrant, il existe un purificateur d’air avec Filtres HEPA 13 et ventilateurs intégrés pour déplacer l’air. Ici s’il semble y avoir un travail technologique assez profond. Du fabricant lui-même, il est assuré qu’il protège contre 99% des bactéries et virus. Il sera disponible en Espagne à partir du 1er février.

Comme point favorable, il convient peut-être de noter qu’il offre une protection authentique, et que grâce aux ventilateurs intégrés, l’effet gênant du la buée des verres.

Cependant, il est à noter que le masque a un poids de 126 branches, ce qui après un certain temps peut être ennuyeux. De la même manière, les ventilateurs sont toujours connectés, bien qu’ils soient assez silencieux, ils sont toujours une nuisance. La batterie du masque a un temps de charge de deux heures, et offre entre quatre et huit heures d’autonomie en fonction de la vitesse à laquelle nous avons les ventilateurs.

Le prix des filtres HEPA, qui durent un mois avec jusqu’à 10 heures d’utilisation quotidienne, est de 12 euros pour 2 unités, et le filtre interne, qui dure au maximum une semaine, coûte 12 € pour 30 unités. Le masque lui-même a un prix de 150 €, auquel nous devons ajouter encore 120 € si nous voulons acheter sa housse. Cet accessoire dispose également de lumières LED qui, selon le fabricant, éliminent les germes restés dans le masque. Réalité ou fiction?

AirPop, une autre proposition

Le dernier masque présenté au CES est l’AirPop, qui n’est rien de plus qu’un masque avec un filtre interne et qui doit être remplacé lorsque l’application que nous avons installée sur le mobile nous le dit. Ce masque dispose d’un capteur qui se connecte via bluetooth à notre téléphone, et qui indique, entre autres paramètres, quand est-il temps de changer le filtre, toutes les 40 heures, afin de garantir une bonne qualité de l’air. Mesurez également votre respiration et votre température.

Ce masque sera disponible en février prochain et a un prix de départ d’environ 150 $, ne sachant toujours pas quel sera le montant que nous devrons payer en Europe. Les prix des filtres sont variables, mais ils oscillent sur les 15 dollars la paire.

Alors, besoin ou posture? Peut un masque intelligent faire quelque chose pour votre santé? Peut-être si dans le cas du purificateur d’air LG, qui est proposé comme le pari le plus courageux et qui apporte quelque chose de plus que les autres n’ont pas, le filtre HEPA.

Cependant, il n’y a pas de meilleure mesure de protection que de changer votre masque jetable habituel à la fréquence appropriée. De plus, ne le touchez pas avec les mains sales et gardez toujours une distance de sécurité. Tout ce qui est ajouté peut convenir, mais il n’est absolument pas nécessaire d’avoir l’un de ces masques intelligents pour protéger davantage votre santé. N’oubliez pas que la protection commence toujours par vous-même.