« Mass Effect 2 m’a aidé pendant le pire de la COVID-19 »

« Dean est décédé de Covid, Alex », m’a dit un ami au téléphone en mars dernier. “Je suis vraiment désolé.”

À ce moment-là, j’ai voulu monter dans un trou et tirer le trou à l’intérieur avec moi. Je ne voulais rien de plus que disparaître.

Dean avait été un ami dans mon groupe d’écriture, un écrivain, chanteur et acteur hilarant et attentionné qui n’avait pas peur de dire ce qu’il pensait. Bel homme d’une soixantaine d’années, aux cheveux coupés ras et à la silhouette plus ciselée que celle de beaucoup d’autres dans la vingtaine, il a apporté du caractère à chaque événement assez chanceux pour l’avoir. Il n’y avait pas d’étreinte finale, pas de dernier rire, pas d’adieu.

Puis, la semaine après la mort de Dean, j’ai moi-même attrapé le virus.

Lorsque j’ai commencé à avoir des douleurs thoraciques et un essoufflement, j’ai appelé le 911.

“Quel âge as-tu?” demanda la personne à l’autre bout du fil.

“J’ai 33 ans,” sifflai-je. « J’habite en 2070 — »

« Nous ne pouvons pas venir vous chercher, monsieur. Je suis désolé. Au revoir.” J’étais trop jeune pour avoir un lit. Il y avait une pénurie.

Les jours ont passé sans moi. Mes crises produisaient une toux sèche si forte qu’elle s’est transformée en soulèvement sec. Quand je n’avais pas l’impression de me noyer, j’ai commencé à halluciner. J’ai vu quelqu’un sans visage flotter devant ma fenêtre. La personne me ferait signe de la rejoindre. Je croyais que mon monde était une illusion, que le monde réel se trouvait neuf étages plus bas, et je devais me laisser tomber sur le trottoir pour découvrir mes œillères. Peut-être que le trottoir était l’endroit où j’aurais la paix, le repos. Dean me manquait vraiment, et je me demandais s’il avait connu cet épuisement, mon épuisement, juste avant de traverser. Garçon, étais-je fatigué.

Mais je l’ai repoussé.

J’ai dépoussiéré une copie d’un jeu que je n’avais pas vu depuis un moment, même si j’avais à peine l’énergie nécessaire pour y jouer : Mass Effect 2.

Je ne pensais pas que Mass Effect 2 ferait grand-chose pour moi quand je l’ai acheté pour la première fois en 2013. Le jeu était bon marché ; avec ma remise GameStop PowerUp Rewards, il s’élevait à 4,99 $. J’avais lu quelque part que le jeu était l’un des meilleurs pour la septième génération de consoles de jeu (PlayStation 3, Xbox 360 et Wii), et j’ai pensé que ce serait un achat intéressant.

À première vue, les novices de la franchise Mass Effect pourraient penser que c’est du porno de joueur pour les geeks de Star Trek. (« Oh, vous pouvez coucher avec une femme calmar sur votre boîte vidéo ? Nerd !”) Ça devient un peu geek. Les biotiques et les entraînements à distorsion sont une partie importante de la trilogie. Et diverses races, dont certaines ressemblent à des calmars et des lézards, peuplent chaque galaxie.

Maintenant, en 2020, la morosité et la solitude ont rapproché les murs. Je me suis reconnecté à ME2 en alternant entre chaud et froid, en sueur et réfrigéré. C’est arrivé au point que je ne me sentais pas en sécurité de ne pas jouer au jeu. Il existait en réalité, même quand je n’en avais pas. Les cauchemars ont conduit à des journées agitées – remplies uniquement en nourrissant mon chat, en buvant de l’eau et en jouant. J’ai perdu 30 livres en deux semaines.

La première fois que j’avais joué au jeu, je n’avais pas passé de temps à chercher tous les secrets, à construire les statistiques du personnage-joueur ou à prêter attention aux volumes de légendes écrits dans les notes. Mais maintenant, tout ce que j’avais, c’était du temps libre et les démons de ma conscience pour me tenir compagnie.

Vous incarnez le commandant Shepard, un personnage personnalisable qui peut être un homme ou une femme. Le jeu commence avec votre mort. Après avoir sauvé la majeure partie de votre équipage, vous descendez avec le navire et brûlez en un croustillant lors de votre retour dans l’atmosphère terrestre. Ensuite, l’intrigue s’épaissit et vous vous retrouvez ramené à la vie par une organisation mystérieuse, placé en charge d’un navire avec un groupe hétéroclite d’inadaptés et de parias humains et extraterrestres, et envoyé dans des missions mettant la vie en danger et sauvez des vies, le tout pour le l’amour de l’humanité. (Et parfois pour le bien des extraterrestres, si vous avez le temps.) Peut-être que la prochaine fois que vous jouerez, vous prendrez des décisions différentes.

Parce que contrairement à la vraie vie, Mass Effect 2 a la rejouabilité.

Les joueurs ne cesseront de dire à quel point un jeu est génial si vous pouvez y revenir plus d’une fois. C’est dans notre nature de continuer à terminer des jeux que nous apprécions vraiment. Au moment où j’ai surmonté Covid, j’aimerais suffisamment ME2 pour le rejouer plus de 12 fois.

À travers Mass Effect 2, j’ai dû prendre des décisions qui ont eu un impact non seulement sur l’équipage du Normandy mais sur des civilisations entières. Les thèmes de la religion, du racisme, de l’immigration, des réformes, de la famine, des épidémies et de la guerre sont joués à une échelle plus grande que ceux de notre minuscule marbre bleu. L’une des histoires les plus déchirantes pour moi concerne une population d’enfants mendiants. En tant qu’enfant qui a grandi dans les projets de Chicago, cette histoire parallèle m’a vraiment pris au dépourvu et je me suis retrouvé à sangloter. Il s’agissait d’enfants sans abri appelés rats de conduit qui souvent ne vivent pas jusqu’à l’âge adulte. Je n’ai jamais rencontré une autre personne qui a vécu pour réussir dans les projets dont je viens.

“J’ai laissé de la nourriture devant ta porte, Alex”, a déclaré mon voisin Robert, au téléphone, vers la fin de ma quatrième semaine avec Covid. « La sécurité m’a dit que vous pourriez avoir le virus. Je suppose qu’ils ne voulaient pas venir ici pour le découvrir.

La gentillesse de Robert m’a rappelé la gentillesse dans le monde réel.

Alors que je commençais à me sentir mieux, j’ai recommencé à parler avec des amis, ce qui m’a aidé à sortir de ME2. Vous vous attachez aux personnages bien dessinés du jeu. Lorsque la mort d’un personnage survient, l’absence est palpable. C’est pourquoi je ne pouvais pas abandonner, car je ne pouvais pas refaire pour ceux que j’aimais en réalité. Les gens que j’aimais me manquaient. Les relations me manquaient. Câlin. J’avais besoin de vivre pour revivre ces choses.

J’ai pensé à quelque chose de drôle que Dean et moi avions fait. Nous avons regardé un film intitulé Santa Claus Conquers the Martians; c’est encore plus ridicule que le titre n’en a l’air. Nous avons parcouru tout le film au Mystery Science Theatre 3000, en mangeant du pop-corn et en interrompant le film pour nous moquer. Nous nous sommes moqués des tenues, du genre de dialogue qui ferait grincer des dents Michael Bay et du genre de camp que vous verriez dans un épisode de l’itération d’Adam West de Batman.

J’ai ri au souvenir. Rire avait été quelque chose que j’avais oublié comment faire.

Grâce à la technologie, nous accédons à un monde où les jeux peuvent un jour guérir les personnes accablées de dommages psychologiques. Je ne dis pas que Mass Effect 2 le fera pour vous, mais cela vaut peut-être la peine de garder un œil sur quelque chose qui pourrait le faire, ou pour quelque chose qui aide au moins à alléger le poids.

Tout ce que je sais, c’est que la mort était à l’horizon, si proche que j’étais certain de lui serrer la main. Mass Effect 2 semblait être la seule chose que je pouvais prendre en charge tout en faisant face à une maladie et à une dépression trop forte pour moi. Dean m’a dit un jour : “Tu es l’une des meilleures personnes que je connaisse.” Si seulement il avait su qu’il était la meilleure personne que je connaisse. Je sais qu’il serait heureux que j’aie survécu.

Alex Miller est un vétéran et a écrit pour le New York Times, le Washington Post, Newsweek et les anthologies The Byline Bible et The Chicago Neighborhood Guidebook.