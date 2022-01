Mass Effect Legendary Edition arrive sur EA Play aujourd’hui

Préparez-vous à revivre la légende du commandant Shepard avec le Mass Effect Édition Légendaire via EA Play.

La série de RPG de science-fiction de Bioware est désormais disponible via le service, remasterisée et dans une belle 4K UHD.

Disponible pour tous les membres EA Play, vous pouvez commencer à jouer au jeu via la liste de lecture et profiter de tout ce qu’il a à offrir avec les améliorations visuelles, les améliorations techniques et les ajustements de gameplay.

Si vous n’avez jamais joué à un jeu Mass Effect, vous devriez essayer car il contient un contenu de base pour 1 à 3 et plus de 40 DLC, y compris des armes promotionnelles, des armures et des packs.

Les abonnés Xbox Games Pass qui sont également membres d’EA Play peuvent également jouer à la trilogie via le service à partir d’aujourd’hui. Il en va de même pour ceux avec PC Game Pass.

Il fait froid dehors, alors allumez votre PC ou votre console, prenez une tasse de quelque chose de chaud et profitez de l’un des meilleurs opéras spatiaux.