Mass Effect Legendary Edition, Spelunky 2 et plus arrivent sur Xbox Game Pass ce mois-ci

Êtes-vous prêt à plonger la tête la première dans une mission suicide qui pourrait sauver la race humaine ? Êtes-vous prêt à tout sacrifier pour pouvoir embrasser un extraterrestre dont vous ne verrez probablement jamais le visage ? Voulez-vous être irrationnellement frustré par les commandes d’un petit buggy lunaire ? Eh bien, vous avez de la chance : Mass Effect Édition Légendaire vient à Pass de jeu Xbox cette semaine.

En 2021, nous avons entendu à plusieurs reprises que BioWare et Microsoft se préparaient à déployer la trilogie de science-fiction estimée d’opéras spatiaux sur Xbox Game Pass pour console et PC après que le jeu soit apparu sur le Microsoft Store polonais avec un badge Game Pass, et les fans datamined preuve de son arrivée sur le Microsoft Store. Selon un nouveau message sur le Xbox Wire, l’édition légendaire de Mass Effect arrive sur PC Game Pass et Ultimate avec EA Play le 6 janvier. Cela signifie que vous aurez besoin d’un compte Xbox Game Pass Ultimate, ou d’un abonnement EA Play séparé, pour pour accéder au jeu via le service.

L’édition légendaire comprend du contenu de base pour un seul joueur et plus de 40 DLC des jeux très acclamés Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3, y compris des armes, des armures et des packs promotionnels – remasterisés et optimisés pour la 4K. Si vous envisagez de revenir dans le monde de Mass Effect Legendary Edition, vous voudrez peut-être consulter nos guides, y compris des aperçus des meilleures armes, de la meilleure armure, de la meilleure classe de personnage et plus encore.

Et ce n’est pas tout. Nous recevrons également une multitude de nouveaux jeux pour Xbox Game Pass dans les semaines à venir. La publication Xbox Wire annonce également Spéléologie 2 – un jeu de plateforme roguelike difficile connu pour son sadisme et sa liberté – arrive sur console et PC le 13 janvier.

Spelunky 2 est la suite du jeu de plateforme roguelike acclamé par la critique qui a reçu des éloges quasi universels lors de son lancement en 2008. Ce suivi offre tous les meilleurs morceaux de l’original, et plus encore – il vaut vraiment la peine de jouer sur Xbox Game Pass si vous ne l’avez jamais vécu auparavant. Jetez un œil au résumé des critiques de Spelunky 2 si vous ne me croyez pas.

Ailleurs, les utilisateurs de Xbox Game Pass peuvent s’attendre à ce qu’Outer Wilds revienne au service sur le cloud, la console et le PC le 6 janvier. Embr – dans lequel vous combattez les incendies avec des amis pour le profit dans une mêlée multijoueur imprévisible et frénétique – rejoint pour les mêmes plates-formes le même jour.

Plus tôt dans la journée, nous avons noté que le Xbox Game Pass disposait de trois nouveaux jeux surprises sur Xbox, PC et Cloud sous la forme de Gorogoa, Olija et The Pedestrian. Vous pouvez en savoir plus sur ceux-ci sur le lien.