‘Mass’ met Ann Dowd et Martha Plimpton à l’honneur

Quatre parents accablés de chagrin se rassemblent dans une pièce calme d’une humble église pour invoquer une forme de fermeture. Ils soignent toujours des blessures non cicatrisées des années après une fusillade innommable dans une école. Deux d’entre eux pleurent leur adolescent tué, tandis que l’autre pleure la mort de l’agresseur. Sans surveillance dans l’intimité de cet espace, sans aucune responsabilité légale empêchant la divulgation de leurs vérités individuelles, un dialogue douloureux se déroule.

Il s’agit de « Mass », une pièce de chambre astucieusement intitulée du réalisateur pour la première fois Fran Kranz (également acteur à la fois à l’écran et sur scène) chargée de l’ampleur d’une perte incommensurable et de la résilience presque insondable nécessaire pour s’asseoir en face des gens sur le côté apparemment opposé de la tragédie.

Le film, qui commence sa sortie en salles vendredi après une première mondiale au Festival du film de Sundance en janvier, tire son impact dévastateur du scénario habilement équilibré de Kranz fusionnant avec un remarquable quatuor de comédiens à leur apogée.

Ann Dowd, lauréate d’un Emmy, personnifie Linda, qui a donné naissance à et élevé la personne responsable de plusieurs victimes, et Martha Plimpton est Gail, une femme qui a fait de même pour l’un des innocents qui ont péri : les mères au contraire terminent un événement atroce. Reed Birney en tant que Richard et Jason Isaacs en tant que Jay complètent l’ensemble, jouant les époux et les pères subissant ce tournant.

Le projet de Kranz, né de ses propres préoccupations en tant que nouveau parent choqué par l’horrible fusillade de 2018 au lycée Marjory Stoneman Douglas à Parkland, en Floride, a subi plusieurs métamorphoses avant que ses stars ne s’engagent. Initialement, Kranz l’a écrit avec le cinéma comme médium préféré. Sachant qu’un budget élevé était irréalisable, il pensa à tirer les faveurs d’amis acteurs de la communauté théâtrale de New York.

Cependant, quelques mois après le début du processus d’écriture, le travail s’est transformé en une pièce de théâtre. Finalement, le concept est redevenu un film, mais même alors, Kranz écrivait en pensant aux acteurs de théâtre.

« Lorsque le script a finalement commencé à circuler et que nous avons engagé les directeurs de casting, c’est à ce moment-là qu’il a cessé d’être une pièce jointe que j’envoyais aux gens par e-mail, les suppliant de lire mon scénario », a déclaré Kranz. « Tout d’un coup, j’ai commencé à susciter l’intérêt de vraies agences de talent et de leurs clients. J’ai vu le nom de Martha Plimpton sur une liste un jour, et c’était tout. Le rôle de Gail n’allait jamais être quelqu’un d’autre qu’elle.

Enfant, Kranz percevait Plimpton comme un « vrai acteur » capable de performances sobres. Des crédits tels que « Running on Empty », « Parenthood » et, bien sûr, « The Goonies », ont marqué cette impression. La « messe » lui a donné l’occasion d’être témoin de son travail de première main.

Pour Plimpton, conscient des limites financières auxquelles un conteur doit faire face lors de sa première incursion derrière la caméra, la décision de se joindre est venue du scénario et du sérieux et chaleureux que Kranz projetait. « Je l’ai lu et je l’ai terminé, ce qui est assez rare pour moi. J’ai vraiment été bluffé. C’était comme ce genre d’avalanche, comme une puissante pierre enneigée tombant d’une colline avec élan », a déclaré Plimpton. « J’ai ressenti le rythme du film. J’en ai entendu le rythme. J’ai trouvé le dialogue totalement organique.

Jason Isaacs et Martha Plimpton incarnent les parents d’une victime d’une fusillade dans une école dans « Mass ».

(rue Bleecker)

L’actrice s’est émerveillée de la nuance du script. Kranz a passé trois ans à étudier intensément les réalités des familles qui avaient vécu des horreurs similaires et comment elles avaient progressé. Le matériel était suffisant pour que Plimpton comprenne le paysage psychologique de son personnage et l’a dissuadé de reproduire le voyage d’une personne spécifique.

« Je ne pensais pas qu’il serait juste d’essayer de se rapprocher de l’histoire d’une personne ou de la personnaliser de cette façon. Je n’avais pas l’impression qu’il y aurait un moyen pour moi de mieux concevoir cela en lisant à ce sujet », a déclaré Plimpton. «Je me suis juste dit:« Je dois juste vivre cette expérience dans la pièce avec ces acteurs. C’est la seule façon de le faire. Aucune quantité de recherche n’aidera à cela.

Dans l’esprit de Kranz, Gail est la protagoniste spirituelle du film – elle a un objectif clair mais ne sait pas comment l’atteindre. Cela lui a permis de visualiser plus facilement Plimpton comme l’héroïne.

À l’inverse, Dowd est venu à bord plus tard. Même s’il y avait des artistes intéressés par le rôle, Kranz avait du mal à imaginer qui pourrait jouer Linda. « Il y a un tel voyage spirituel que Linda entreprend pour retrouver de la valeur en elle-même et dans sa vie, et récupérer son identité de mère. J’ai eu du mal à trouver un acteur à visualiser dans le rôle », a déclaré Kranz.

Ce n’est que lorsque les trois autres personnages ont été choisis et que l’emplacement à Sun Valley, dans l’Idaho, a été sécurisé que Linda a commencé à se concentrer. C’était un « moment aha ».

Ann Dowd et Reed Birney incarnent les parents d’un auteur d’une fusillade dans une école dans « Mass ».

(rue Bleecker)

Quand Dowd a lu le script, elle a eu deux pensées : « Comment pourriez-vous jamais refuser cela, et comment pouvez-vous vivre dans ce niveau de chagrin pendant cette période de temps ? Elle savait qu’elle voulait être impliquée et a lu « A Mother’s Reckoning: Living in the Aftermath of Tragedy », un livre de Sue Klebold, mère de l’un des assaillants du massacre de Columbine High School en 1999 dans le Colorado.

« Lire l’histoire d’une mère qui ne l’a pas vu venir a été très utile pour avoir cette perspective, car je pense que Linda ne l’a tout simplement pas vue », a déclaré Dowd, visiblement ému. «Et en tant que mère, à la fois perdre un enfant, ce qui est impensable, mais aussi savoir qu’il a causé la mort de beaucoup d’autres, je ne peux pas imaginer une pause plus difficile dans la vie. Je ne pense pas que Linda s’attend à guérir un jour. Elle s’est juste étendue là dans cet état brisé et l’a accepté comme la vérité. Elle n’a pas repoussé le chagrin et a progressivement commencé à parler à qui elle pouvait de l’endroit où elle se trouvait.

Au moment où son personnage, Linda, entre dans cette rencontre, après avoir travaillé dur sur elle-même, il n’y a plus d’os défensif dans son corps, croit Dowd. « Elle est très honnête avec elle-même sur le fait que cela ne fera peut-être rien pour personne, mais elle entre quand même le cœur ouvert avec la conscience que cela a été fait dans l’espoir », a ajouté l’acteur.

Explorer le sujet d’une fusillade de masse, même lorsqu’il n’est pas représenté à l’écran, conduit naturellement à la question du contrôle des armes à feu. Dowd dit qu’elle est déconcertée par les segments de la société qui refusent de reconnaître le problème mortel. Elle désigne l’Australie, par exemple, comme une nation qui a imposé des mesures strictes de contrôle des armes à feu à la suite d’une fusillade de masse en 1996.

« Je ne comprends pas l’obsession des armes à feu de ce pays. La preuve est partout que nous avons fait une erreur. Pourquoi quelqu’un a-t-il besoin d’une arme automatique, vous ne pouvez pas me convaincre », a déclaré Dowd. « Lorsque les armes à feu sont entre les mains de mauvaises personnes, d’enfants, de personnes en difficulté, de personnes en colère qui n’ont pas obtenu ou n’ont pas pu obtenir d’aide, c’est un désastre pour tout le monde. Que faut-il ? Je ne connais pas la réponse.

Martha Plimpton, à gauche, était le premier choix du réalisateur Fran Kranz pour « Mass », mais trouver Ann Dowd, à droite, était une surprise plus inattendue.

(Francine Orr/Los Angeles Times)

Pourtant, si « Mass » avait été une polémique ou un esprit politique, dit Plimpton, il est peu probable qu’il aurait suscité autant d’intérêt de la part des personnes impliquées. « Tout se raconte à travers le dialogue et les interactions de nos corps et la façon dont nous nous regardons ou ne nous regardons pas, dans nos silences ou dans nos interruptions », a-t-elle déclaré.

Il n’y a pas de flash-back sur l’événement fatidique ni d’inserts de photographies de famille que les parents partagent entre eux, pour ne pas détourner l’attention de leur discours intime. Pas de masque, pas de distractions, juste un sentiment intentionnel et communautaire.

« Mass » a été tourné en seulement 14 jours. Quatre de ces jours ont été consacrés aux scènes se déroulant à l’extérieur de la salle de réunion – le début et la fin du film – et huit ont été consacrés à la réunion à quatre personnes, du début à la fin. Une fois à l’intérieur de la salle, la production a travaillé en séquence avec deux caméras, pour obtenir des plans sous différents angles, ce qui permet de maintenir la fluidité des échanges sans couper constamment. Et comme les scènes devaient se dérouler dans la journée, le tournage s’est terminé en début de soirée, laissant aux acteurs le temps de dialoguer chaque soir.

Le temps de répétition était minime; la production ne pouvait se permettre que 2 jours et demi de préparation. Espérant maximiser la courte période de liaison de la distribution, Kranz a utilisé une technique qu’il a apprise en travaillant pour le regretté réalisateur Mike Nichols sur une production à Broadway de « Death of a Salesman ». Il s’est rendu vulnérable en partageant tout sur lui-même avec les membres de la distribution. Dowd a raconté sa propre histoire et, comme des dominos, les trois autres membres de la distribution ont partagé des déceptions et des triomphes.

Ann Dowd a remporté un Emmy pour son rôle de tante Lydia dans « The Handmaid’s Tale » de Hulu.

(Francine Orr/Los Angeles Times)

Dowd a déclaré qu’on lui posait souvent des questions sur la difficulté d’avoir un état d’esprit dur ou d’abandonner ces sentiments après la fin de sa vie, en particulier en ce qui concerne son rôle primé aux Emmy Awards en tant que tante Lydia dans « The Handmaid’s Tale » de Hulu.

« Agir, ce n’est pas souffrir, tu sais. Cela ne sert ni le personnage ni la pièce. C’est quelque chose d’autre qui se produit qui vous permet de vivre dans cet espace, honnêtement, et cela s’est produit pour nous tous », a-t-elle déclaré. « Nous nous sommes fait confiance. Nous avons eu des séances de rire. Et puis nous avons pu retourner là où nous savions que nous devions être. »

Kranz pense que les femmes décrites dans son film recherchent une humanité partagée sur leur chemin vers le pardon. Par rapport aux pères, dont l’approche est d’étiqueter et de rationaliser ce qui s’est passé, Gail et Linda sont plus sensibles au spirituel et à l’inexplicable. Leurs gestes l’un envers l’autre vont au-delà de la simple absolution – ni un cadeau définitif ni le rameau d’olivier ultime de l’empathie.

« Cette notion de pardon est très bien, mais si nous pouvons accepter et apprécier l’humanité partagée les uns avec les autres à travers la souffrance partagée, le pardon devient presque hors de propos, car franchement, il y a un élément transactionnel au pardon », a déclaré Kranz. « Mais si nous pouvons nous rapporter à un niveau humain plus profond, nous n’en aurons peut-être pas besoin. Nous pourrions peut-être atteindre la communauté et la paix simplement en faisant l’effort d’avoir cette connexion. »

La carrière de Martha Plimpton s’étend des films préférés des années 80 « Les Goonies » et « Running on Empty » à des rôles télévisés mémorables, y compris la comédie « Raising Hope » et le travail d’invité gagnant d’un Emmy sur « The Good Wife ».

(Francine Orr/Los Angeles Times)

En accordant à quelqu’un l’expiation spirituelle, le genre que Linda recherche sans la demander, Dowd fait valoir qu’elle ne peut s’installer que si elle est à la fois donnée et reçue en toute honnêteté. « Lorsque vous en arrivez à comprendre la situation d’une personne et que le mur tombe parce que nous nous comprenons au niveau du cœur et de l’âme, alors vous ne portez plus cette rage. C’est alors que le pardon prendra soin de lui-même », a-t-elle déclaré. «Nous laissons enfin tomber l’armure, écoutons sans jugement et arrivons à la profondeur d’un être humain sans toute la colère. Mais cela signifie que deux personnes doivent le faire pour que cela fonctionne. »

En même temps, pour Gail, terrifiée à l’idée de perdre son fils pour toujours si elle lâche prise, l’agonie atroce et la fureur contre ceux qui sont jugés coupables de sa disgrâce offrent un étrange réconfort. Ainsi, en arriver au point de regarder Linda dans les yeux et de prononcer une peine monumentale de clémence représente une entreprise débilitante.

« Le pardon ne peut pas être une abstraction. Ce n’est pas juste comme une chose religieuse. Ce n’est pas comme croire en Dieu ou croire aux miracles », a déclaré Plimpton. « Ce n’est pas quelque chose qui peut être simplement décidé. C’est un processus, et il a une valeur empirique et une valeur objective que dans le processus, c’est là que l’on trouve un sentiment de grâce, un sentiment de calme ou de paix, ou du moins un sentiment d’absence de désir que la chose soit différente . Comme une pratique, comme la méditation, c’est une décision quotidienne.