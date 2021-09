Massacre à la tronçonneuse au Texas : ce que nous savons de la suite du film d’horreur de Netflix

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Les fans de films d’horreur pensent probablement que la dernière chose dont nous avons besoin est un autre film Texas Chainsaw Massacre. Le slasher implacable de 1974 de l’écrivain et réalisateur Tobe Hooper (toujours considéré comme l’un des meilleurs films d’horreur de tous les temps) a inspiré sept suites qui, selon la plupart, n’ont pas tout à fait été à la hauteur de l’original – dont un remake, deux préquelles, une suite 3D et une tristement célèbre redémarrage des années 90 avec les futurs lauréats des Oscars Matthew McConaughey et Renée Zellwegger. Cela étant dit, je serais normalement enclin à être d’accord avec ceux qui s’opposent au neuvième volet à venir (peut-être l’un des prochains films Netflix de 2021 à attendre), mais quand vous entendez qui est impliqué et tout ce que nous savons sur le nouveau film donc loin, vous pourriez être prêt à dire : « Laissez-moi déchirer ! »