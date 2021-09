Massacre de lundi : Sensex, Nifty plonge de près de 1% chacun, les ours sont-ils de retour pour hanter Dalal Street ?

India VIX a augmenté de 14,85% au cours de la journée pour clôturer à 17,49. (Photo : REUTERS)

La folie de lundi sur Dalal Street a forcé Sensex et Nifty à finir dans le rouge avec des pertes, abandonnant les gains intra-journaliers. À la cloche de clôture, S&P BSE Sensex était en baisse de 525 points ou 0,89% à 58 490 tandis que l’indice NSE Nifty 50 était en baisse de 188 points ou 1,07% à 17 396. Hindustan Unilever a été le premier gagnant de Sensex, terminant en hausse de 2,96%, suivi de Bajaj Finserv et d’ITC. Les actions de Tata Steel ont chuté de 9,53 %, suivies de la State Bank of India, de l’IndusInd Bank et de la HDFC. Bank Nifty a terminé en baisse de 1,76% à 37 175. India VIX a augmenté de 14,85% au cours de la journée pour clôturer à 17,49. Les marchés plus larges ont terminé dans le rouge.

Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (commerce de détail), Kotak Securities-

«Les marchés boursiers mondiaux ont connu de fortes corrections et les marchés indiens ont également emboîté le pas car il y avait des ventes généralisées, en particulier dans les banques, les métaux et les actions immobilières. Après une forte reprise au cours des dernières séances, les marchés pourraient connaître des accès de volatilité dans un avenir proche. L’indice de référence Nifty a formé une forte formation de renversement qui indique clairement de fortes chances d’une nouvelle correction par rapport aux niveaux actuels. La texture du marché est faible et la dynamique baissière pourrait se poursuivre à court terme. Pour les prochaines séances de trading, le niveau 17525 pourrait être le niveau de résistance sacro-saint pour les traders, et en négociant en dessous du même niveau, nous pouvons nous attendre à une nouvelle correction des prix jusqu’aux niveaux 17300-17250, tandis que le trading au-dessus de 17525 peut déclencher un rallye rapide jusqu’à 17625-17675 niveaux. Les traders de Contra peuvent prendre un pari long près du niveau de support de 17250 avec un stop loss strict de 50 points.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services-

«Après une forte volatilité et de faibles sentiments mondiaux, le marché intérieur s’est soldé par une emprise baissière avec les banques Metal et PSU menant le rallye à la baisse. Les marchés mondiaux se sont négociés négativement, les investisseurs étant prudents avant les multiples réunions de politique générale des banques centrales prévues cette semaine. Cependant, en raison de la faiblesse des données sur l’emploi aux États-Unis et de l’augmentation de l’inflation à un rythme plus lent, la Fed ne devrait pas faire allusion à des plans de réduction lors de la prochaine réunion. »

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities –

“Au milieu d’une volatilité accrue et d’indices mondiaux faibles, l’indice Nifty Metal a plongé de près de 7% en fin d’après-midi aujourd’hui. Alors que les marchés mondiaux se corrigeaient par crainte de la contagion autour du développeur chinois, une aversion au risque a été observée sur tous les marchés. À l’exception du pack FMCG, la largeur du marché était extrêmement faible avec des indices sectoriels se négociant dans le rouge. »

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix –

“Sur le plan technique, l’indice a confirmé l’étoile filante et a formé la bougie baissière Marabozu sur quatre graphiques horaires, ce qui suggère qu’une certaine réservation de bénéfices peut être vue lors de la prochaine séance de bourse. De plus, l’indice a fait face à la résistance de 21HMA et a clôturé en dessous du même niveau, ce qui ajoute encore à la faiblesse du compteur. De plus, l’indicateur stochastique et MACD montre une faiblesse avec un croisement négatif sur une période quotidienne qui indique une direction vers le sud lors de la session à venir. À l’heure actuelle, le chouette semble avoir une résistance à 17778 niveaux tandis que le support immédiat se situe à 17250 niveaux, une brèche en dessous de ce niveau peut montrer une nouvelle baisse. »

Manish Shah, fondateur, Niftytriggers –

“Nifty s’est installé plus bas pour la journée et c’était un début de semaine baissier. En termes d’ampleur; les deux derniers jours ont vu une forte baisse alors que Nifty est tombé du plus haut à 17792 et plus de 400 points en deux jours. Il s’agit de l’une des plus fortes baisses sur deux jours au cours des deux derniers mois. Le MACD est toujours dans un achat plus et +DMI est au-dessus de -DMI. La tendance sous-jacente est toujours intacte, mais nous devons être prudents car Nifty pourrait subir une baisse corrective prolongée. Il va être un peu difficile de naviguer sur les marchés au cours des prochains jours. Le support de Nifty est à 17240 et une cassure sous 17240 et nous pourrions voir une baisse vers 17050 points. Pour que le rallye continue, Nifty doit passer au-dessus de 17580-17600.

