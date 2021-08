Massage tantrique Yoni – Massothérapie Yoni

Appel à tous ceux qui ont des vagins : permettez-moi de vous présenter ce qu’on appelle un « massage yoni », une pratique qui pourrait être la meilleure méthode pour vous aider à atteindre la félicité totale du corps et peut-être même quelques orgasmes.

Si vous n’en avez jamais entendu parler, ce n’est pas grave car envisager un massage sensuel pour votre vagin n’est pas souvent évoqué, la plupart des gens ne connaissent pas non plus le terme.

Considérez-le comme une approche sensuelle et pratique de la méditation. C’est une pratique qui implique un mélange d’exercices de doigté, de toucher et de respiration profonde – en portant une attention particulière aux lèvres, au clitoris et aux taches internes et externes sur la vulve. Plongeons-nous plus profondément, voulez-vous?

Qu’est-ce qu’un massage yoni ?

Tout d’abord, le mot “yoni” signifie “vagin” en sanskrit, qui est une langue classique en Asie du Sud. Connaissant le contexte du mot “yoni”, vous comprenez qu’un massage yoni n’est fondamentalement qu’un massage du vagin.

Plus encore, un massage yoni est une “pratique tantrique utilisée pour augmenter la créativité dans le chakra sacré (l’énergie qui stimule le plaisir) et la sensibilité dans le vagin et la vulve”, explique Darlene Johnson, co-fondatrice de Her Secret Garden and Healer. . Cela peut se faire seul ou avec l’aide d’un partenaire de confiance.

Johnson ajoute que même si un massage yoni peut se terminer par un orgasme, ce n’est pas le seul but derrière la pratique : « Le yoni est considéré comme un espace sacré ou un portail divin. Le but derrière le massage n’est pas un orgasme mais de se connecter à votre propre plaisir sexuel. Tout est question d’exploration de soi, d’amour de soi et de liberté. »

Encore une fois, même si le but d’un massage yoni n’est peut-être pas l’orgasme, vous pouvez toujours l’atteindre – plusieurs fois aussi.

Il est également important de garder à l’esprit qu’un massage yoni ne consiste pas uniquement à masser votre vagin et votre vulve. Vous effectuez également des exercices de respiration simultanément pour vraiment vous concentrer et entrer en contact avec votre corps. En fait, les massages yoni peuvent également être utilisés pour libérer les souvenirs et les énergies contenus dans les tissus.

L’histoire du massage yoni

Selon le livre Yoni Massage: Awakening Female Sexual Energy de Michaela Riedl, le massage yoni aurait été développé pour la première fois par Annie Sprinkle et Joseph Kramer, fondateur de l’Erospirit Research Institute en Californie.

Il a été créé dans le but de « permettre aux femmes de se reconnecter à leur nature féminine la plus intime et la plus profonde », mais aussi pour permettre aux femmes d’embrasser leur sexualité. D’autant plus que « les inhibitions de longue date en Occident sur la sexualité et la honte et la culpabilité associées aux zones sexuelles du corps ont créé des barrières profondes qui empêchent les individus de s’exprimer pleinement », écrit Riedl.

Les bienfaits d’un massage yoni

Mis à part l’aspect érotique (qui, encore une fois, n’est pas nécessairement le but ou le but d’un massage yoni), il y a de nombreux avantages à la pratique. Voici ce que la sexologue certifiée de SexToyCollective.com Sarah Melancon, PhD, dit qu’un massage yoni peut fournir :

Cela peut aider à améliorer la relation corps-esprit. En faisant les exercices de respiration et en se faisant masser, une personne peut pleinement découvrir ce qu’elle aime et ce qui fait du bien. Il offre également un moment de détente complète.Il peut approfondir le plaisir sexuel. Parce qu’il s’agit d’une pratique érotique, un massage yoni vous aidera à déterminer ce qui vous fait vraiment plaisir. Il peut aider à la guérison émotionnelle, en particulier en cas de problèmes sexuels ou de traumatismes. On dit que beaucoup de traumatismes, de stress et d’émotions s’enfouissent dans la région de la hanche et du bassin pour les personnes ayant un vagin. La bonne nouvelle est que ce massage pourrait vous aider à libérer toute cette émotion refoulée de manière transparente. Cela pourrait améliorer vos relations sexuelles. Si vous faites cela avec un partenaire, un massage yoni est un excellent moyen pour eux d’apprendre à connaître votre corps. De plus, cela en fait une expérience de liaison parfaite où toutes vos inhibitions seront levées. Bien sûr, comme pour tout type de sexe et de jeu érotique, assurez-vous de le faire avec un partenaire en qui vous avez confiance et auquel vous consentez.

Comment fonctionne un massage yoni ?

Tout d’abord, n’importe qui peut faire un massage yoni à quelqu’un, qu’il s’agisse d’un partenaire, d’un véritable guérisseur et praticien, ou même de vous-même.

Sachez simplement que si vous souhaitez réserver un massage yoni via un spécialiste, il peut être 1) difficile de trouver quelqu’un et 2) cher. Votre meilleur pari serait de rechercher sur Google et d’appeler les centres de spa et de massage locaux pour voir ce que vous pouvez trouver.

Mais si vous préférez emprunter la voie du bricolage avec vous-même ou avec un partenaire, vous voudrez d’abord créer un environnement très confortable sans aucune distraction. Peut-être que c’est pour s’assurer que la température est juste dans votre chambre, peut-être qu’il s’agit d’allumer des bougies, peut-être qu’il joue de la musique relaxante, peut-être qu’il porte de la lingerie, etc.

Faites tout ce qui vous détendra le plus, explique Johnson.

Ensuite, que vous soyez le donneur ou le receveur, vous voudrez vous assurer que le vagin est complètement excité, dit Melancon. Cela peut prendre de 20 minutes à 45 minutes, ce qui vous laisse amplement le temps de regarder du porno, d’écouter du porno audio, de lire de la littérature sexy et/ou de prendre une douche sensuelle.

Lorsque vous êtes prêt et tout plein (désolé) pour le massage-massage, voici votre guide étape par étape :

Commencez par des attouchements non génitaux. Commencez par masser l’abdomen, les seins et les mamelons pour permettre au corps de se réchauffer lentement. Utilisez certainement de l’huile ou des lotions pour améliorer la sensation. Commencez lentement à masser les cuisses, puis déplacez-vous vers l’intérieur des cuisses, et plus tard les lèvres externes et internes. Après une certaine stimulation, vous devriez remarquer que les lèvres deviennent plus pleines et plus sensibles.

Ensuite, déplacez-vous lentement vers la stimulation interne. Si vous faites une stimulation interne, encerclez et massez l’ouverture vaginale. Enfin, si l’orgasme est le but ultime (même si ce n’est pas obligatoire), doigtez vos points de plaisir internes ou externes jusqu’à la fin.

Maintenant, vous pensez peut-être “D’accord, mais cela ressemble beaucoup à de la masturbation”, ce qui est juste. La différence ici est que le récepteur doit se concentrer sur la méditation et la respiration pendant tout le processus.

Au fur et à mesure que les étapes sont terminées, le récepteur doit intentionnellement ralentir sa respiration et remarquer où toute tension est créée, puis respirer dedans. Vous pouvez en savoir plus sur les pratiques de respiration tantrique utiles ici.

Y a-t-il des points de pression à connaître ?

Le massage yoni est aussi unique que vous le faites, il n’y a vraiment pas de guide que vous devez suivre. Mais comme vous portez une attention particulière aux lèvres, à la vulve, à l’ouverture vaginale et au clitoris, certains des points de pression que vous ne voulez pas oublier sont les zones non génitales telles que la poitrine, le cou, les bras ou intérieur des cuisses.

