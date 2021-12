Masse monétaire de novembre : similaire et différente de novembre 1972

par Peter Schiff, Schiff Gold :

M2 augmenté de 249,2 G$ en novembre. Cela représente une augmentation de 1,16 % en MoM qui s’annule à 15,1 %. Bien que sur un seul mois, la croissance annualisée de 15,1 % dépasse les moyennes sur 6 mois, 1 an et 3 ans. À ce rythme, il est difficile de croire que l’inflation se calmera d’elle-même. La Fed peut réduire ses achats d’actifs, mais la réduction de la masse monétaire est le seul moyen de freiner l’inflation.

En parlant de réduction, le mois dernier a montré que le bilan avait augmenté de 126 milliards de dollars, ce qui était supérieur aux 105 milliards de dollars ciblés. Jeudi dévoilera le dernier bilan de la Fed qui, selon Powell et la Fed, devrait augmenter de moins de 100 milliards de dollars. Cela ne semble pas bon, étant donné que 92 milliards de dollars ont été ajoutés en une seule semaine.

Dans les deux cas, la croissance de la masse monétaire dans le graphique ci-dessous montre que cette année se termine encore plus chaude que l’année dernière. En regardant d’août à novembre des deux dernières années, on constate que 2020 a vu le total de M2 ​​augmenter de 642 milliards de dollars. En 2021, ce nombre a grimpé à 858 milliards de dollars !

Figure : 1 changement MoM M2

Comparaison avec novembre 1972

En regardant une perspective historique beaucoup plus longue dans le graphique ci-dessous, le taux de croissance en glissement annuel pour chaque mois de novembre remonte à 1960. Le mois de novembre actuel est de 13,1%, ce qui n’est derrière que novembre 2020 (24,3%) et novembre 1971 (13,4%). Le graphique ci-dessous montre ce taux de croissance (barres) aux côtés de l’IPC (ligne noire) et du Fed Funds Rate (ligne bleue).

Figure : 2 variation en glissement annuel de M2 ​​avec l’IPC et les fonds fédéraux

Comme indiqué ci-dessus, 1973 et 1974 sont le moment où l’inflation a vraiment décollé, après deux années d’augmentation significative de la masse monétaire. De 1969 à 1972, les augmentations annuelles de M2 ​​étaient de 4,1 %, 6,1 %, 13,4 % et 12,7 %. La configuration 1969-1972 M2 ressemble assez à la configuration 2018-2021 dans l’environnement actuel, mais cette fois-ci est plus extrême où M2 a augmenté : 3,3%, 7,0%, 24,3% et 13,1%.

Alors que la croissance de M2 ​​semble similaire, les actions actuelles de la Fed ne le sont pas. Malheureusement, la Fed actuelle est loin derrière la Fed de novembre 1972. Alors que la masse monétaire augmentait de 12,7% en 1972, le taux des fonds fédéraux a été fixé à 5,1% contre un IPC de 3,4%. Dans le contexte actuel, avec une croissance de M2 ​​à 13,1%, le taux des Fed Funds est toujours à 0% tandis que l’IPC se rapproche de 7%.

En 1972, avant que l’inflation ne devienne vraiment incontrôlable (et que l’IPC ait été complètement falsifié), les taux d’intérêt réels étaient en fait positifs de 1,7 %. Comparez cela à aujourd’hui où les taux d’intérêt réels sont de -6,88% ! Ainsi, alors que la masse monétaire augmentait à peu près au même rythme de croissance agressive de 13 % en glissement annuel, la différence des taux réels de 1972 à 2021 est de -8,58%. Oubliez le retard, la Fed n’est même pas sur la même planète !

Des calculs simples vous disent pourquoi : des paiements d’intérêts plus élevés feraient un trou dans le budget fédéral et briseraient toute la bulle économique. Par conséquent, l’IPC a laissé la Fed dans la poussière, entraînant les taux d’intérêt réels négatifs les plus importants au cours des 60 dernières années par un large marge!

La Fed peut continuer à espérer que l’inflation va redescendre, mais l’histoire montre qu’elle exige de la Fed qu’elle se lève et se batte (notez dans le graphique comment la ligne bleue est restée au-dessus de la ligne noire). Mais comme le dit Peter Schiff, « La Fed n’entrera même pas sur le ring ».

Revenir à la masse monétaire actuelle

Le tableau ci-dessous montre l’évolution de M2 ​​sur différentes durées de période. Tous les chiffres ont été annualisés par souci de cohérence. Comme on peut le constater, la croissance de M2 ​​s’accélère par rapport aux taux de croissance moyens récents sur 6 mois, 1 an et 3 ans. Au rythme actuel, M2 éclipsera les 22T$ dans environ 2,5 mois !

Graphique : 3 Taux de croissance de M2

M2 était auparavant publié chaque semaine, donc le graphique ci-dessous montre les données hebdomadaires les plus bruyantes qui ne sont pas corrigées des variations saisonnières par la Fed (le graphique et le tableau ci-dessus sont corrigés des variations saisonnières).

La semaine la plus récente disponible, se terminant le 6 décembre, a montré une croissance de 144 milliards de dollars. La croissance a été positive au cours des 6 dernières semaines consécutives, la plus longue période de ce type depuis avril.

Figure : 4 Modification de WoW M2

La masse monétaire « Wenzel » de 13 semaines

Le regretté Robert Wenzel du Economic Policy Journal a utilisé un calcul modifié pour suivre la masse monétaire. Il a utilisé un taux de croissance moyen annualisé sur 13 semaines tel que défini dans son livre The Fed Flunks. Il a spécifiquement utilisé les données hebdomadaires qui n’étaient pas désaisonnalisées.

