Masséduction : comment saint Vincent a allumé le monde entier

Saint-Vincent est l’un des artistes les plus énigmatiques d’aujourd’hui. Créativement agitée, en seulement six albums, elle a plongé dans des genres allant de l’art-rock à l’électro-pop, a travaillé avec l’ancien leader de Talking Heads David Byrne, et a été présentée comme l’héritière légitime de David Bowiele trône. Sur Masseduction, le sixième album de l’artiste lauréat d’un Grammy Award, sorti le 13 octobre 2017, elle est revenue avec une pop inspirée des années 80 – et peut-être son meilleur disque à ce jour.

Écoutez Masseduction sur Apple Music et Spotify.

Le premier single « New York » était une histoire de romance dans une grande ville. Avec un accompagnement orchestral luxuriant, c’est une piste merveilleusement cinématographique qui montre le côté plus doux de Saint-Vincent (« Mais pour toi, chéri, je le referais »). Au niveau des paroles, c’est révélateur de ce qui est probablement l’album le plus personnel de Clark. En 2014, David Byrne a déclaré: « Malgré une tournée avec elle pendant près d’un an, je ne pense pas la connaître beaucoup mieux… le mystère n’est pas une mauvaise chose », et alors que St. Vincent porte toujours une aura d’un autre monde, Masseduction la trouve plus honnête et ouvert qu’avant. Dans les interviews qui ont précédé ce disque, Clark l’a décrit comme « tout sur le sexe, la drogue et la tristesse ». C’est le plus flagrant sur « Pills ». « Ma tête dans les escaliers, de guérisseur à dealer et puis de nouveau », chante-t-elle, sur fond de synthés hypnotiques.

Sur un disque aussi stylisé et grandiose que le suggèrent les prétentions de Bowie, les tambours mécaniques et les synthés saccadés de Masseduction confirment également l’inévitable Kate Bush comparaisons. Cependant, avec les contributions de Kendrick Lamar beatmaker Sounwave et Lorde/Taylor Swift collaborateur Jack Antonoff, Masseduction est aussi le plus proche de St. Vincent pour faire un disque pop moderne. Creusez un peu plus sous l’éclat, cependant, et vous trouverez d’autres récompenses, parmi lesquelles l’apocalyptique « Fear The Future ».

St. Vincent a présenté son spectacle Fear The Future à Londres le 18 octobre 2017. Dans ce qui, à l’époque, était considéré comme la tournée la plus controversée de l’année, elle a joué sans groupe et juste une piste d’accompagnement – mais pour chaque fan mécontent, beaucoup d’autres étaient captivés par elle. Si des émissions comme celles-ci n’ont pas permis de résoudre le débat du « style sur le fond » qui fait rage autour de Saint-Vincent, Masseduction s’est néanmoins imposé comme un disque d’une grande profondeur. Cela pourrait bien s’avérer être son morceau de déclaration.

