Massiel qualifie Jorge Javier Vázquez de « grand agresseur » lors de son interview la plus tendue

Nouvelles connexes

La chanteuse Massiel fait Jorge Javier Vazquez a dû faire face à l’un des entretiens les plus tendus de sa carrière. Le gagnant du Concours Eurovision de la chanson 1968 était assis sur le plateau de Samedi Deluxe pour, comme à l’accoutumée, dévoiler quelques-uns des secrets de sa vie et donner son avis sur la situation actuelle. Un exercice qui s’est terminé par une discussion animée entre l’enquêteur et la personne interrogée.

L’un des sujets abordés au cours de la conversation était la posture de Miguel Bosé concernant la pandémie de Covid et les relations de l’artiste avec la presse espagnole. Une émission dans laquelle Massiel a affiché son soutien à son collègue de profession, tandis que l’animateur a défendu le rôle des médias et dénoncé le traitement que les journalistes reçoivent de la divo de la chanson.

« Vous ne pouvez pas maltraiter tout le monde pour être Miguel Bosé », a souligné celui de Badalona, ​​qui a immédiatement reçu une réponse cinglante du surnommé « char Leganitos ». « Vous avez été un grand agresseur de personnes »Massiel a déclaré en regardant Jorge Javier droit dans les yeux et en recevant les applaudissements du public. « Que tu m’aimes, que l’on se répète, ne veut pas dire que toi aussi, de temps en temps, tu as un côté formidable »a ajouté l’artiste tandis que le présentateur tentait de faire taire la déclaration de l’invité.

Jorge Javier : « Vous ne pouvez pas maltraiter tout le monde pour être Miguel Bosé »

Massiel : « Tu as été un grand agresseur de personnes » #alritmodemassiel #SABADODELUXE pic.twitter.com/0SwYjuqDnO – Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) 11 décembre 2021

Visiblement bouleversé, et conscient de l’accusation que Massiel déversait sur lui, Jorge Javier a invité un membre de son équipe à sortir et à dire s’il s’était déjà senti maltraité par lui. Une défense que l’eurovision n’a pas manquée : « Ils n’oseront jamais ». Cette position a provoqué une grande colère chez la présentatrice polyvalente, qui a demandé, s’il vous plaît, que l’invité rectifie ses propos. « Eh bien, tu es très bon… » dit le Madrilène d’un ton complaisant et devant le visage sérieux de l’intervieweur.

Mais les divergences entre les deux ne faisaient que commencer. Et c’est qu’une fois l’entretien de groupe avec le reste des collaborateurs commencé, Massiel a parlé de l’impression que l’une des politiques les plus populaires du moment a généré sur lui, le ministre du Travail Yolande Diaz. « La partie du gouvernement ‘podemita’ ne m’intéresse pas du tout. Ils mènent une vie qui n’a rien à voir avec ce qu’ils prêchent, que le vice-président aille voir le pape pour gratter des petits votes, c’est déjà la stratégie de l’araignée , a déclaré le chanteur. « Eh bien, j’aime Yolanda Díaz », a répondu le présentateur, un point dont Massiel a également profité. « Oui, puisqu’elle porte des costumes à 4000 euros, qu’elle se coiffe et qu’elle se teint elle-même, elle est géniale »a répondu la star, qui a de nouveau été réprimandée par Jorge Javier Vázquez, qui a nié que la politique de Podemos utilise des tenues aussi coûteuses.

Massiel critique Yolanda Díaz pour la robe qu’elle porte et non pour sa gestion en tant que ministre du Travail, quelle honte d’une dame. C’est ce que vous devez découvrir sur les portails facebook pic.twitter.com/SA6x7Sr9Mb – 𝘾𝙤𝙤𝙡𝙩𝙪𝙧𝙖 𝘽𝙖𝙨𝙪𝙧𝙖 © (@coolturabasura) 12 décembre 2021

Sans aucun doute, cela, et ce n’était pas une tâche facile à réaliser, a été l’une des interviews les plus controversées de la star musicale espagnole. Une visite à De luxe qui s’ajoute à de nombreuses autres dans lesquelles l’artiste qui a remporté l’Eurovision a clairement indiqué qu’elle imposait ses critères, erronés ou non, à n’importe qui quelles qu’en soient les conséquences.

Suivez les sujets qui vous intéressent