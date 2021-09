Massimiliano Allegri vise une diatribe féroce contre les joueurs de la Juventus qui siègent dans la zone de relégation de Serie A après le transfert de Cristiano Ronaldo à Manchester United

in

La frustration de l’entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, face au pire début de championnat de son équipe en 60 ans s’est débordée lundi soir dans une diatribe jurant, avec son équipe manquant Cristiano Ronaldo.

La Juve n’a plus que deux points lors de ses quatre premiers matches de championnat et siège dans la zone de relégation de la Serie A après un match nul 1-1 contre Milan.

.

Allegri était furieux de l’effondrement de la Juventus en deuxième mi-temps

.

L’attaquant croate Ante Rebic a pris un point pour Milan, mais ils auraient pu avoir plus

Les Bianconeri n’ont également inscrit que quatre buts en championnat au total cette saison, par rapport à Ronaldo qui en a marqué trois en deux matchs de Premier League à Old Trafford.

L’Inter a mis fin à la séquence de neuf années consécutives de victoires en championnat de la Juve la saison dernière, voyant l’entraîneur recrue Andrea Pirlo rapidement remplacé par le retour du manager six fois vainqueur en Serie A, Allegri.

Allegri a remporté six titres de Serie A, cinq avec la Juve et un avec Milan

Allegri a remporté cinq de ces titres lors de son précédent passage à la Juve, tandis qu’il a également guidé les géants italiens vers deux finales de Ligue des champions.

Mais les choses ne vont pas très bien cette fois-ci, avec des défaites contre les rivaux du titre Napoli et le nouveau promu Empoli avant le match nul du week-end avec Milan.

Allegri a été vu devenir de plus en plus furieux au fur et à mesure que la seconde mi-temps avançait, Ante Rebic de Milan annulant un premier match d’Alvaro Morata.

.

Allegri était furieux contre ses joueurs et a transporté sa colère dans le tunnel

Et à plein temps, le livide de 54 ans a pris d’assaut le tunnel avec la caméra d’un supporter captant sa réaction de colère : « Putain de merde ! Vous jouez pour la Juve !

Après avoir probablement donné à ses joueurs le traitement au sèche-cheveux dans les vestiaires à temps plein, Allegri a continué à afficher sa frustration lors de son interview d’après-match.

L’ancien patron de Milan a critiqué la superstar de l’Euro 2020 Federico Chiesa, ainsi que deux autres joueurs qu’il a achetés pour gagner le match.

La star italienne Chiesa n’a pas réussi à atteindre sa meilleure forme pour Allegri

“Il est entré dans un moment difficile du jeu”, a déclaré Allegri à propos de Chiesa. « J’avais besoin de lui pour amener le ballon dans la moitié de terrain adverse.

“Il doit grandir et prendre conscience de ce qu’il peut faire, car nous sommes à la Juventus.”

Lorsque Milan a commencé à dominer en seconde période, Allegri a remplacé Morata par son compatriote Moise Kean, et a admis qu’il regrettait de ne pas avoir fait de mouvement défensif alors que Rebic se dirigeait rapidement d’un corner.

“Je dois admettre que j’ai fait des erreurs lors des remplacements”, a déclaré Allegri. «Je me suis trompé. J’aurais dû mettre plus de joueurs défensifs et mettre l’avance 1-0 sous clé. J’en assume la responsabilité.

.

Les joueurs de la Juve semblaient presque aussi en colère que leur manager

« Si vous ne réalisez pas que vous devez mettre tous les problèmes personnels de côté, travailler comme arrière latéral même si vous êtes un attaquant, alors vous ne rapporterez pas ces résultats à la maison. Tout ce dont nous nous souviendrons, c’est que nous avons perdu deux points.

« Heureusement, l’arbitre a sifflé la fin, sinon nous aurions pu le perdre.

« Ce soir, je suis assez en colère. L’équipe a bien joué en première mi-temps, ne concédant qu’un tir lointain à Milan.

« Au final, nous risquions même de perdre malgré le fait que jusqu’à ce qu’ils égalisent, nous étions en contrôle total.

“Malheureusement, nous avons perdu de l’attention et de la détermination… nous devons nous améliorer même si l’équipe veut faire un pas en avant.”

Cependant, il n’y a pas que la Juve qui manque à son homme vedette, Barcelone étant également encore sous le choc de la sortie de Lionel Messi.

Le Barça avait besoin d’un égaliseur dans les arrêts de jeu d’un défenseur central utilisé comme attaquant de fortune pour faire match nul 1-1 avec Grenade lundi soir.

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici