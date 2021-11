Massive Jump est une excellente opportunité de vente pour les actions NVAX

Au cours de l’année écoulée, la majorité de mes opinions sur une seule entreprise ont été au moins à mi-chemin pour des raisons évidentes. Bien que j’aie des préoccupations économiques plus larges, les indices de référence se sont avérés résilients. Donc, mon titre pour envisager de quitter Novavax (NASDAQ :NVAX) peut sembler controversé.

Source : Ascannio/Shutterstock.com

Cependant, je pense sincèrement que prendre l’encre verte sur les actions NVAX est fondamentalement le choix le plus sûr.

Bien sûr, rien n’est vraiment sûr sur le marché des capitaux. Qui sait? La nouvelle pandémie de coronavirus pourrait s’aggraver, ce qui serait un catalyseur scientifique pour le stock NVAX. Bien sûr, le monde regorge désormais de vaccins Covid-19, mais la plupart d’entre eux dépendent de nouvelles approches, telles que les vaccins à base d’ARN messager ou les vaccins à vecteur viral.

L’approche sous-unitaire de Novavax, tout en restant une technologie révolutionnaire, a fait ses preuves dans d’autres indications, notamment le vaccin contre l’hépatite B. Par conséquent, la thèse derrière l’optimisme des actions NVAX – et quelque chose que j’ai mentionné d’innombrables fois auparavant – est que votre profane non vacciné trouvera du réconfort dans l’approche approuvée de Novavax.

Bien sûr, Novavax perdant face à d’autres concurrents dans la course aux essais cliniques a nui au récit de l’action NVAX. Oui, c’est peut-être un jab plus agréable au goût, mais sans accès, c’est un point discutable. Par conséquent, il n’est pas tout à fait surprenant qu’une récente vague de nouvelles positives ait soutenu les actions.

Selon l’Associated Press, l’Indonésie est devenue le premier pays à donner le feu vert au vaccin Covid de Novavax grâce à une autorisation d’utilisation d’urgence. Comme le note le rapport, « le vaccin est plus facile à stocker et à transporter que certains autres vaccins, ce qui pourrait lui permettre de jouer un rôle important dans l’augmentation de l’approvisionnement dans les pays les plus pauvres du monde ».

De plus, Novavax a déjà déposé une demande d’autorisation au Royaume-Uni, dans l’Union européenne, au Canada, en Australie, en Inde et aux Philippines. Selon un communiqué de l’entreprise, il est en passe d’obtenir une autorisation dans l’UE et au Canada.

Les bonnes nouvelles pourraient ne pas durer pour les actions NVAX

Sur le papier, le récit semble avoir à nouveau changé positivement pour l’action NVAX. Mais il pourrait aussi être trop tard. Oui, la flexibilité infrastructurelle du vaccin de Novavax le rend attrayant pour les pays les plus pauvres, mais vous devez imaginer que le paiement ne serait pas si avantageux pour l’entreprise (excusez mon cynisme).

Plus important encore, l’action NVAX se heurte à une barrière psychologique profondément ancrée. Alors que le jab sous-jacent a plus de provenance sur le terrain que les vaccins à ARNm, par exemple, ce message a dû être diffusé beaucoup, beaucoup plus tôt. En d’autres termes, ceux qui étaient déjà au moins disposés à envisager l’inoculation ont déjà été inoculés. Ce qui reste donc, ce sont les jamais-vaxxers.

Il est vrai que les non-vaxxers sont différents des anti-vaxxers stridents en ce sens qu’une autre vague mortelle pourrait changer d’avis. Mais pour l’instant, le plus gros hotspot est la Russie. Et les Russes ne vont pas demander les vaccins Novavax par politique et par fierté.

Mais même si les Russes étaient désespérés, leur gouvernement a fait un travail formidable en radicalisant une grande partie de leur population. C’est selon le Baltimore Sun, qui a rapporté que la campagne de désinformation concertée de Moscou – non seulement pour Covid-19 mais pour d’autres épidémies – pourrait avoir contribué à ce que ses propres citoyens adhèrent à la propagande anti-vax approuvée par le gouvernement.

Et cela se produit juste au moment où Moscou a besoin d’une coopération de masse pour vaincre sa résurgence du coronavirus.

En fin de compte, une telle dynamique n’est pas bonne pour NVAX car tant d’autres personnes à travers le monde ont des réserves similaires. Si les Russes peuvent nous frapper, nous les Américains, avec des campagnes de cyberdésinformation, ils peuvent le faire dans de nombreux autres pays.

Les Russes étant des experts en guerre psychologique, Novavax et d’autres sociétés de vaccins ont une montagne à gravir. En effet, les Russes ont tellement de succès que même les Russes ne font pas confiance à leurs dirigeants concernant leur propre déploiement de vaccin.

Envisagez de prendre les sorties

Fait intéressant, malgré les bonnes nouvelles, l’action NVAX n’a ​​jamais vraiment menacé d’atteindre son plus haut de la seconde moitié de 2021. Au lieu de cela, il est actuellement pris en sandwich au milieu entre les sommets ci-dessus et le marasme ci-dessous. Ce n’est que mon opinion, mais je pense que c’est une preuve vague d’un commerce pensif.

Par conséquent, je regarderais les principes fondamentaux pour déterminer quoi faire avec les actions Novavax et ils ne sont pas jolis comme je l’ai mentionné. Auparavant, le problème pour l’entreprise était que Novavax était la solution que tout le monde voulait mais à laquelle personne ne pouvait accéder. Aujourd’hui, de nombreuses personnes peuvent y accéder, mais il est douteux qu’elles le veuillent, en particulier dans les pays où la désinformation sur les vaccins s’est propagée.

Personnellement, il semble que Novavax ait subi trop de revers. Par conséquent, je considérerais sa récente hausse comme une opportunité de vente, et non comme une opportunité d’établir une position à long terme.

A la date de publication, Josh Enomoto n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.