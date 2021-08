Massive Meat Processing Company impose des vaccins COVID-19 à tous ses employés .

in

Tyson Foods, l’une des plus grandes entreprises de transformation des aliments et de la viande au monde, exige que tous ses employés se fassent vacciner contre le coronavirus d’ici l’automne.

Tous les employés de bureau de la société basée en Arkansas ont jusqu’au 1er octobre 2021 pour se faire vacciner complètement, a déclaré mardi Tyson Foods. Tous les autres employés, tels que les travailleurs d’usine et de première ligne, ont jusqu’au 1er novembre 2021.

Tous les nouveaux employés de Tyson Foods doivent être complètement vaccinés avant leur date de début.

L’introduction d’un mandat sur les vaccins fait de Tyson Foods, qui emploie 139 000 personnes, la plus grande entreprise alimentaire américaine à mettre en œuvre une telle politique, selon l’annonce. D’autres grands employeurs américains ont récemment dévoilé leurs propres mandats, notamment Disney, Walmart, Google, Facebook et Ascension Health.

“Se faire vacciner contre le COVID-19 est la chose la plus efficace que nous puissions faire pour protéger les membres de notre équipe, leurs familles et leurs communautés”, a déclaré la Dre Claudia Coplein, médecin-chef de Tyson Foods, dans un communiqué.

« Avec l’augmentation rapide du nombre de cas de COVID-19 de variantes contagieuses et dangereuses entraînant une augmentation des taux de maladie grave et d’hospitalisation parmi la population américaine non vaccinée, c’est le bon moment pour passer à l’étape suivante pour garantir une main-d’œuvre entièrement vaccinée », a-t-elle poursuivi.

Depuis février, Tyson Foods a exhorté ses employés à se faire vacciner et a organisé plus de 100 “événements de vaccination”, selon l’annonce de mardi. Un peu plus de 40 % des effectifs de l’entreprise ont été vaccinés.

Dans l’ensemble, environ 60% de tous les adultes américains et 50% de l’ensemble de la population ont été entièrement vaccinés, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

« Nous n’avons pas pris cette décision à la légère. Nous avons passé des mois à encourager les membres de notre équipe à se faire vacciner – aujourd’hui, moins de la moitié des membres de notre équipe le sont », a déclaré Donnie King, PDG de Tyson Foods, dans une note à l’échelle de l’entreprise. « Nous franchissons cette étape aujourd’hui parce que rien n’est plus important que la santé et la sécurité des membres de notre équipe. »

King a ajouté que tous les membres de l’équipe de première ligne recevront un bonus de 200 $ une fois qu’ils seront complètement vaccinés.

Les employés de Tyson Foods qui sont membres d’un syndicat ne seront soumis à aucune des exigences jusqu’à ce qu’un accord soit conclu entre les deux parties. Plus de 30 000 employés de l’entreprise sont membres du Syndicat international des travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, des Teamsters ou du Syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins, a rapporté ..

En plus des entreprises qui ont émis des mandats de vaccination, les villes, les municipalités et au moins un organisme fédéral ont introduit des exigences similaires pour les fonctionnaires. Cependant, les principaux syndicats représentant les employés concernés se sont opposés à de telles politiques.

