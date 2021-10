MassMutual : Bitcoin une réserve de valeur sur le long terme

Selon le directeur des investissements de MassMutual Tim Corbett, le bitcoin pourrait être une réserve de valeur à long terme.

Massachusetts Mutual Life Insurance Company, mieux connue sous le nom de MassMutuelle, est une société américaine qui fournit des produits financiers tels que l’assurance-vie, l’assurance revenu et assistance et les fonds de pension privés.

MassMutual est entré dans le secteur de la crypto l’année dernière,

Bitcoin comme future réserve de valeur selon MassMutual

Il existe depuis 1851 et est l’une des plus grandes entreprises des États-Unis en termes de chiffre d’affaires, avec plus de 7 000 employés rien qu’aux États-Unis, et environ 10 000 au total.

Tim Corbett est le directeur des investissements (CIO) de la société.

Dans un long post sur LinkedIn hier, parlant de sa vision de l’évolution du Bitcoin, il a souligné que MassMutual, étant une entreprise qui existe depuis plus d’un siècle et demi, a déjà vu suffisamment de changements au fil du temps pour savoir ce que évolution signifie à long terme.

MassMutual est entré dans le secteur de la crypto l’année dernière, investir 100 millions de dollars dans BTC, ils connaissent donc assez bien Bitcoin et ses caractéristiques à long terme.

Corbett États:

“Nous sommes toujours à la recherche d’opportunités pour à la fois alimenter une plus grande innovation dans notre entreprise et capitaliser sur les tendances du marché – et notre investissement dans le bitcoin nous permet de faire les deux”.

Il ajoute qu’ils en sont venus à croire que crypto-monnaies et écosystème blockchain ont le potentiel de croître et de transformer considérablement le secteur du financement de l’assurance dans les années à venir. Cela les a amenés à décider de lancer leur propre Solution d’investissement créée par crypto-monnaie pour les conseillers en investissement enregistrés (RIA) et leurs clients, appelés S’épanouir Crypto.

A un moment, il écrit :

“Nous en sommes venus à considérer le bitcoin comme une réserve de valeur potentielle à long terme”.

Cette hypothèse est fondée sur la considération que bitcoinsLes caractéristiques uniques de , y compris la rareté numérique, la croissance connue de l’offre, le mode d’échange et le plafond strict du nombre total de jetons, ouvrent de nouvelles possibilités. Cela pourrait lui permettre d’agir comme “l’or numérique”, au point qu’il est possible qu’il s’apprécie considérablement au fil du temps.

Bitcoin et crypto-monnaies font partie du paysage financier

Selon Corbett, la volatilité diminuera avec le temps, même s’il faudra plusieurs cycles de marché avant que cet actif puisse être jugé trop nouveau.

Il dit aussi qu’il est enthousiasmé par de nombreux applications de la blockchain, qui a le potentiel de transformer la façon dont les entreprises comme MassMutual enregistrent, stockent et gèrent les données.

Il conclut par en disant:

“Nous pensons que la technologie de la crypto-monnaie et de la blockchain fait de plus en plus partie du paysage financier et nous sommes impatients de poursuivre notre voyage à la pointe de l’adoption institutionnelle”.

Si une grande entreprise financière américaine, avec un siècle et demi de présence sur le marché, est faire des hypothèses similaires, alors le moment est venu pour Bitcoin d’entrer de front dans le monde de la grande finance et de jouer un rôle de premier plan dans l’avenir.

Si l’hypothèse de Corbett sur le bitcoin comme réserve de valeur à long terme s’avère être correct, nous pouvons nous attendre à une ruée massive des investisseurs institutionnels pour en acquérir au moins une partie, notamment parce que jusqu’à présent très peu l’ont fait.