Masstriani quitte Barcelone avec la possibilité de conserver le titre

Le buteur uruguayen Gonzalo mastriani est parti ce vendredi pour Barcelone avec la possibilité de conserver le titre qu’il a remporté l’an dernier en Équateur, en marquant deux buts dans le Victoire 3-2 sur un féroce Deportivo Cuenca à la septième date de la deuxième phase. Alors que le milieu de terrain argentin Sergio López a ouvert le score en faveur de Barcelone, Masstriani a réussi à revenir avec ses buts aux 76e et 95e minutes, alors que les attaquants argentins Federico Jourdan (minute 54) et Juan Muriel Orlando (minute 62) ils étaient sur le point de donner au moins un match nul à l’équipe de Cuenca.

Le match a été intense du début à la fin, avec le Deportivo Cuenca qui a très bien appliqué sa proposition défensive et est parti à la recherche de la victoire avec des contre-attaques rapides. Cependant, Barcelone a pris le contrôle du ballon, avec des attaques qui ne se sont pas terminées de la meilleure façon, ou à cause du désespoir de leurs attaquants de se convertir, ou à cause des superbes arrêts du gardien de but Brian Heras. L’insistance de Barcelone a payé après avoir donné le coup d’envoi d’un corner. L’Argentin López est arrivé par surprise et devant le gardien il a terminé précisément pour marquer le premier. La réaction du visiteur était proche de lui donner l’égalisation dans la dernière action de la première mi-temps, mais Jourdan a claqué son tir à bout portant sur le poteau, dans la seule chance de but de son équipe en première mi-temps.

Barcelone est revenu de la pause avec l’intention d’assurer le résultat, mais un corner du rival a permis à Jourdan d’égaliser après un rebond du gardien argentin Javier Burrai, avant un précédent tir de Jourdan lui-même. L’équipe de Cuenca a profité de la confusion de Barcelone, Muriel Orlando, le défenseur paraguayen facilement déséquilibré Williams Riveros et son tir en demi-tour a dépassé le gardien de but.

L’entraîneur barcelonais, l’Argentin Fabián Bustos, a apporté des modifications pour renforcer encore le système offensif, ce qui a fini par lui donner des résultats, puisque Mastriani a profité d’un espace dans la défense de Cuenca et s’est retourné au bas du but, sur le marquage de le défenseur Jean Carlos Peña. Lorsque le match a semblé se terminer à égalité, Mastriani est apparu à nouveau pour vaincre Heras à bout portant, par l’intermédiaire de l’attaquant Carlos Garcés. La victoire a permis à Barcelone d’accumuler 12 points, 7 de moins que le leader, Independiente del Valle, et de se concentrer immédiatement pour le match de jeudi prochain, au Brésil, contre Flamengo, des demi-finales de la Copa Libertadores.