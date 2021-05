‘Master Alabaster’ White Man utilisé pour son ‘privilège’ dans la comédie raciste d’ABC ‘Mixed-ish’ ⋆ .

Juste au moment où vous pensiez qu’une émission fortement raciale (ABC) qui aime transformer le racisme contre les Blancs en humour ne pouvait pas sombrer plus bas, vous vous retrouvez avec l’épisode de mardi, “Walk This Way”, dans lequel le personnage principal Paul ( Mark-Paul Gosselaar) utilise pathétiquement son «privilège blanc» dans une tentative désespérée de rendre sa belle-sœur raciste noire Denise (Christina Anthony) comme lui. (Si vous vous souvenez, Denise est celle qui aime «décevoir les Blancs».)

Au début de l’épisode, nous voyons un montage de toutes les façons dont Paul a essayé de plaire à Denise au fil des ans et à quel point Denise le dédaignait. “Je suis désolé, mais il n’a pas la bonne “ situation de pigmentation ”,»Clame-t-elle. Mais quand elle découvre qu’il n’a pas de difficultés quand il retourne des articles au magasin, même «des sous-vêtements légèrement usés et ouverts», en raison de son privilège blanc, Paul lui propose de l’aider avec un retour. “On dirait que Master Alabaster et moi allons enfin sortir», Ironise Denise. Haha?

Lorsque Paul a un avant-goût de l’approbation de Denise, il a désespérément besoin de plus et propose d’utiliser son privilège pour l’aider avec d’autres choses, lui disant que la société renforce son droit:

Paul: Je – je peux faire plus que simplement retourner des choses sans reçus. Denise: Comme quoi? Paul: Avez-vous déjà utilisé une salle de bain dans un restaurant où vous ne mangiez pas? Denise: Bien sûr que non. Paul: Ecoute, la société renforce mon droit, et je l’utilise tout le temps pour aider Alicia. Alors laissez-moi vous aider. Je suis conditionné à croire que le monde est mon huître, alors pourquoi ne pas prendre la perle? Denise: Ce n’est pas un dicton, mais je ramasse ce que tu gifles. Paul: De plus, pas un dicton. Denise: Pouvez-vous m’aider à utiliser des coupons expirés? Paul: Facile. Denise: Qu’en est-il d’aller à la piscine d’un hôtel sans être un client? Paul: Eh bien, si la piscine est vide, à qui fait-il mal? Denise: Et si je voulais parler à un flic, puis frapper son cheval de police? Paul: Absolument pas. Denise: D’accord, c’était un test. Tu es passé. Je ne ferais jamais de mal à un cheval. Ce sont des statues de la nature.

Paul traite alors Denise de tout ce que son privilège blanc lui permet, mais elle continue de le traiter avec dédain:

Bow: Alors que nous étions sur le point d’apprendre la valeur du travail honnête, mon père et ma tante Denise faisaient presque exactement le contraire. Denise: Excusez-moi. J’aimerais les essayer. Paul, vous êtes debout. Paul: Pas de problème. Excusez-moi… Mon bon ami ici aimerait essayer ces chaussures. Vendeur: Bien sûr. Désolé pour ça. Euh, quelle taille? Denise: 7. Paul: Euh, prenons aussi un 6 1/2, un 7 et un 7 1/2, juste au cas où. Vendeur: Pas de problème. Paul: Et j’aimerais aussi ces chaussettes d’essayage gratuites dans chacune de ces tailles. Vendeur: Vous l’avez. Denise: Je l’ai. Paul: Vous l’avez. Bonjour, Mastercard? Je vais avoir besoin que vous supprimiez ces frais internationaux de la facture de Denise. Il dit que vous étiez au Mexique. Denise: J’étais à Cancún. Je n’étais pas dans le vrai Mexique. Paul: C’est tout simplement inacceptable. Merci beaucoup. Denise: Très bien, maintenant… fais ça. Paul: Voyez, entrez avec moi, et ils pensent que vous êtes membre. Denise: Est-ce que ça veut dire que tu peux nous acheter des piña coladas? Paul: Oh, bien sûr, Double D. Nan. J’ai juste – j’ai vraiment du mal avec un surnom pour toi. C’est parce que vous vous appelez Dee-Dee. C’est amusant, non? On s’amuse. Denise: Ouais. Mais tu vas me chercher des nachos. Juste après avoir fait ce boulet de canon. Bow: Bien que ce soit la journée la plus amusante que mon père ait jamais passée avec ma tante … Denise: Apportez-moi des jalapeños supplémentaires! Arc: Il ne pouvait pas empêcher le sentiment lancinant qu’il était utilisé. Denise: Paul, fais la queue. Allez chercher ces boissons.

Paul essaie de continuer à s’amuser pendant le déjeuner malgré ses craintes, mais sans aucun privilège, ils découvrent qu’ils n’ont rien à dire alors qu’ils mangent dans un silence maladroit. Denise est généralement vivante et bavarde, à moins qu’elle n’ait aucune utilité à côtoyer un homme blanc, apparemment.

Denise finit par dire qu’elle a des problèmes d’électricité dans son appartement et qu’elle ne peut pas amener le propriétaire à faire quoi que ce soit. Paul se vante qu’il peut également aider dans ce domaine. «Regarde, Denise», dit-il, «il n’y a rien qu’un homme blanc confiant ne puisse faire. Utilisons le racisme à notre avantage et sortons Maître Alabaster de sa retraite pour un dernier score. »

Mais les efforts de Paul finissent par échouer et il fait expulser Denise à la place. Quand elle emménage avec lui et sa sœur Alicia (Tika Sumpter), Paul a une conversation de cœur à cœur avec elle, lui disant qu’elle est l’une des personnes les plus importantes pour toutes les personnes qu’il aime et qu’il espérait que la famille dans laquelle il s’est marié deviendrait sa famille. “Mais on a juste l’impression qu’il y a eu plus de barrières à cause de qui nous sommes,” il dit.

Oui, Paul, tu as raison. Vous êtes un homme blanc et Denise est une raciste. Denise répond: “Eh bien, c’est vrai – par goût, je ne m’associe pas aux hommes blancs qui portent des sandales», Mais elle finit par s’adoucir un peu avec lui. Heureusement, Paul! /sarcasme

En fin de compte, le privilège d’avocat d’Alicia l’emporte sur le privilège blanc de Paul. Elle menace le propriétaire de Denise avec une loi inventée et il cède, rendant son appartement à Denise. Alicia est noire et féminine, donc je ne suis pas sûr de ce que la leçon générale est censée être. Là encore, vous ne pouvez pas donner de sens à la logique libérale.

