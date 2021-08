in

Master Chef Celebrity est suspendu ?, révèle une nouvelle contagion | Instagram

Master Chef Celebrity de nouveau dans l’œil du cyclone. Le célèbre télé réalité Il est à nouveau compromis par les infections et ils assurent qu’il a été à nouveau suspendu.

Et il convient de rappeler que le scandale a atteint Master Chef Celebrity, l’une des émissions de téléréalité les plus attendues lorsqu’il a été révélé qu’une épidémie de virus avait émergé parmi ses acteurs et avec elle la suspension de leurs enregistrements.

Les noms de trois chefs ont rapidement émergé, Rébecca de Alba, le chauffeur, et Paty Navidad, l’une des célèbres participantes, comme les personnes qui avaient été testées positives au Covid-19.

Désormais, le nom d’une autre personne célèbre, Laura Flores, se révèle comme la nouvelle participante avec Covid-19, ceci lorsque la production de Master Chef Celebrity a voulu reprendre les enregistrements le lundi 9 août.

Comme il est devenu connu, ce résultat a de nouveau provoqué l’arrestation des enregistrements et ils ont confirmé que le résultat de l’actrice, chanteuse et animatrice était exact.

Laura Flores était incrédule du résultat ; Cependant, la production a indiqué qu’elle n’avait pas respecté les consignes de rester à la maison et est partie pour Miami pendant la période qu’elle s’était arrêtée.

Il a été souligné que l’actrice était assez égoïste, car certains chefs vivent également dans d’autres États et ont été gardés à couvert pendant la durée indiquée.

Malgré ce qui s’est passé, des rumeurs indiquent que l’émission de téléréalité pourrait reprendre ses enregistrements même sans Rebecca de Alba et Laura Flores ; et même qu’ils auraient déjà un remplaçant pour le chauffeur et que ce serait un chef.