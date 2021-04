Master & Dynamic MW08, mes nouveaux écouteurs intra-auriculaires préférés

Les Master & Dynamic MW08 sont la dernière version du tout premier véritable casque intra-auriculaire sans fil à me convaincre – et ils continuent à impressionner.

J’avais toujours été un type de casque supra-auriculaire / supra-auriculaire, même mobile. Pour moi, la qualité sonore l’emportait sur les inconvénients de l’encombrement et du poids. Cela a changé avec le lancement du MW07 en 2018 …

Ce n’est pas qu’ils correspondent à la qualité des écouteurs appropriés – la physique simple exclut cela – mais plutôt qu’ils ont fait pencher la balance assez loin pour que je puisse faire le changement.

Je ne pense pas qu’il soit physiquement possible pour les écouteurs intra-auriculaires de créer le même niveau de son immersif que celui des écouteurs intra-auriculaires ou supra-auriculaires. La taille du haut-parleur est loin d’être la seule chose qui compte avec les écouteurs, mais c’est un facteur. Même lorsque vous placez un petit pilote juste à l’intérieur de votre oreille, il n’y a que tellement d’air qu’il peut pousser […] Mais alors qu’aucun casque intra-auriculaire ne peut égaler les performances de leurs grands frères, le MW07 est plus proche que tous les autres que j’ai encore essayés. Le son est tout simplement bluffant pour la taille […] Pour la première fois avec des écouteurs intra-auriculaires, ils ont atteint le point idéal. Auparavant, je devais faire des compromis significatifs sur la qualité audio si je veux la liberté réalisable avec des écouteurs intra-auriculaires – là quand vous le voulez, imperceptible dans une poche quand vous ne le faites pas. Mais avec le MW07, j’ai l’impression que le compromis en matière de qualité audio est si petit que le compromis fonctionne.

MW08 contre MW07 / Plus

Le MW07 Plus en 2019 a ajouté ANC et une augmentation significative de la durée de vie de la batterie, et le MW08 offre d’autres améliorations:

Haut-parleurs plus gros (11 mm contre 10 mm) ANC amélioré (micros supplémentaires et différents modes) Bluetooth 5.2 Réduction significative de la taille Nouveau design du boîtier

MW08 contre AirPods Pro

Par rapport aux AirPods Pro d’Apple, il y a quelques inconvénients. Tout d’abord, vous n’obtenez bien sûr pas le couplage super élégant qui caractérise la puce H1. Deuxièmement, MW08 coûte 50 $ de plus, à 299 $ plutôt que 249 $.

Mais le MW08 gagne sur la durée de vie de la batterie. Les AirPods vous donnent 4,5 heures sur une seule charge et un total de 24 heures lors de la recharge dans l’étui. MW08 vous donne 10 heures à partir d’une seule charge, et un total de 42 heures lors de la recharge dans le boîtier. Le matériau est également de la céramique plutôt que du plastique et donne vraiment une impression de bien meilleure qualité.

Plus important encore, MW08 est dans une ligue complètement différente des AirPod en ce qui concerne la qualité sonore. J’ai toujours dit que je me considérais chanceux d’avoir des oreilles de milieu de gamme. Cela signifie que je n’ai pas à dépenser d’énormes sommes sur du matériel audiophile complet, mais en même temps, je peux apprécier la différence entre un son correct et un son vraiment bon – et c’est ce que vous obtenez avec l’un des Master & Dynamic MW. portée par rapport aux AirPods.

Regarde et ressent

J’ai adoré le boîtier en acier inoxydable poli que vous avez obtenu avec les modèles MW07 et Plus. Le MW08 est toujours disponible avec une nouvelle version verticale de celui-ci, mais vous obtenez également deux nouvelles options: graphite poli et noir mat. J’ai essayé le noir mat cette fois. Honnêtement, il est difficile de choisir entre eux – ils sont tous les deux superbes – mais je pense que dans l’ensemble, je préfère toujours l’acier inoxydable.

Cependant, le choix est compliqué par votre préférence pour la couleur des écouteurs eux-mêmes, car il existe quatre combinaisons:

Blanc dans un boîtier en acier inoxydable poli Marron dans un boîtier en acier inoxydable poli Bleu dans un boîtier en graphite poli Noir dans un boîtier noir mat

Je pense que c’est dommage que vous ne puissiez pas commander du noir dans le boîtier en acier inoxydable poli, car ce serait le combo gagnant pour moi.

Les écouteurs en céramique sont confortables dans l’oreille et, d’après mon expérience, restent solidement en place. J’ai des oreilles de taille standard, je n’ai donc jamais eu à me soucier des embouts des écouteurs intra-auriculaires que j’ai utilisés, mais vous obtenez cinq embouts de tailles différentes avec eux.

Qualité sonore

Il n’y a pas grand chose à ajouter ici à ce que j’ai dit précédemment à propos du MW07.

L’audio est magnifiquement neutre, particulièrement perceptible dans les performances en direct où vous pouvez vraiment vous sentir là dans la pièce. Les aigus et les médiums sont clairs et détaillés, et les basses sont vraiment impressionnantes. Mais si la basse a une réelle présence, elle ne semble en aucun cas artificielle – l’équilibre est parfait. Il y a aussi beaucoup de volume. Même dans les transports en commun, je ne les utilise jamais à volume maximal, ce qui, à mon avis, est une autre réalisation impressionnante des unités intra-auriculaires. Mais si vous les montez au maximum, il n’y a pas de distorsion. Pour une qualité audio pure, ce sont de loin les meilleurs écouteurs intra-auriculaires que j’ai jamais utilisés – et cela inclut les B&O H5.

En écoutant dos à dos avec le MW07 Plus, la différence n’est, à mes oreilles, pas vraiment détectable. Mais ça me va, car j’aime le son. Franchement, avoir obtenu un son indiscernable est assez incroyable, étant donné à quel point l’entreprise a réduit la taille.

Les modes ANC supplémentaires fonctionnent bien, en particulier celui qui permet la transparence de la voix. Mais en vérité, pour moi, ANC est tout ou rien: quand je le veux, je préfère bloquer autant de son ambiant que possible, donc je vais toujours utiliser la version complète.

Prix ​​et conclusions

La puce H1 d’Apple signifie que les AirPods vont toujours vous offrir l’expérience la plus fluide lorsqu’ils sont utilisés avec le kit Apple – bien que certains trouvent que la commutation automatique est une irritation plutôt qu’un avantage! Mais la connexion Bluetooth 5.2 sur ceux-ci est solide comme le roc, et le couplage avec le même appareil est assez instantané.

Comme toujours avec les équipements audio, le bon choix pour vous se résumera à vos oreilles. Si vous n’entendez aucune différence entre ceux-ci et les AirPods Pro, économisez 50 $ (ou plus) et obtenez-les. À l’inverse, les audiophiles ne sacrifieraient jamais la qualité audio ultime pour les écouteurs intra-auriculaires de tout type.

Mais si, comme moi, vous vous asseyez entre les deux, le Master & Dynamic MW08 est un régal fantastique pour vos oreilles de milieu de gamme – et vaut chaque centime du prix de 299 $.

Master & Dynamic MW08 sont disponibles sur le site Web de la société, au prix de 299 $. Les modèles originaux MW07 et MW07 Plus sont disponibles dans la boutique Amazon de la société.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

