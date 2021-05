Master Of None Saison 3: Date de première, distribution et autres choses rapides que nous savons sur l’émission Netflix d’Aziz Ansari

Lena Waithe et Naomi Ackie dirigent le casting de la saison 3 de Master Of None

Les saisons précédentes de Master of None se sont principalement concentrées sur Dev Shah (Aziz Ansari) alors qu’il explore l’amour et la vie dans des endroits comme New York, Nashville et l’Italie, comme on le voit dans la saison 2, mais cette fois-ci, le spectacle suivra à la place. L’ami de Dev, Denise (Lena Waithe) et sa partenaire, Alicia (Naomi Ackie).

Avant de décrocher un rôle dans Master of None Presents: Moments of Love, Ackie s’est fait un nom dans diverses productions théâtrales à Londres avant de donner une performance primée aux BAFTA Award dans The End of the F * ing World en 2019, une série qui a été portée par Netflix en dehors du Royaume-Uni Lena Waithe, qui a exprimé le premier personnage LGBTQ + dans un film Pixar avec sa brève performance dans Onward, a déjà remporté un Emmy Award pour l’épisode de Master of None Saison 2 «Thanksgiving», qu’elle a co-écrit avec Aziz Ansari.