Master P demande au juge de le déclarer célibataire

Maître P dit qu’il est séparé de son ex-femme depuis plus d’une décennie et qu’il est prêt à commencer un nouveau chapitre … il veut donc que le juge intervienne et le déclare célibataire.

Dans de nouveaux documents juridiques, obtenus par TMZ, Master P dit qu’il n’y a aucune raison que lui et son ex, Sonya Miller, devraient rester mariés plus longtemps … il demande donc au tribunal de rétablir leur statut de célibataire dès que possible.

Master P fait remarquer Sonya a demandé le divorce en 2013 après leur séparation en 2010, et il dit qu’ils ont réglé tous leurs problèmes en 2016 et sont parvenus à un accord, mais affirme que les documents n’ont jamais été soumis au tribunal.

Donc, pour faire avancer les choses, P a maintenant déposé des documents juridiques demandant une bifurcation de son divorce … un discours juridique pour les deux parties obtenant le statut de célibataire maintenant et traitant le reste des questions de divorce plus tard.

Il semble que Maître P pense que le divorce a assez duré et veut passer à la conclusion à ce stade.