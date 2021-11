Master P dit qu’il fallait s’attendre à un environnement hype à l’Astroworld Fest

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Maître P dit que l’environnement à Astroworld Fest était casher … tout en reconnaissant également que personne n’a vu cette tragédie venir.

Nous avons reçu le magnat du rap mardi à Los Angeles et lui avons demandé son point de vue sur les conséquences de ce qui s’est passé vendredi soir … un jour où il s’est réellement produit, bien que beaucoup plus tôt avant que tout ne commence à dégénérer.

Découvrez sa ventilation de ce qu’il a vu … MP insiste sur le fait qu’il n’a jamais senti que les choses étaient devenues incontrôlables ou n’étaient pas en sécurité. Oui, il note que les jeunes qui y sont allés ont effectivement été excités – comme c’est la coutume lors d’un festival de cette nature – mais, rien n’a jamais soulevé de drapeau rouge pour lui personnellement.

Son point principal ici semble être que les gens savaient dans quoi ils s’embarquaient en venant à Astroworld Fest – allant même jusqu’à dire qu’une blessure ou deux peuvent être attendues de manière réaliste.

Lire du contenu vidéo

09/11/19

Cela dit … Maître P présente ses condoléances aux familles et aux proches des 8 personnes perdues, en disant que ce n’est jamais quelque chose que quelqu’un prévoit vraiment, ou essaie activement d’encourager.

Bien sûr, nous avons dû demander qui, selon lui, est le plus à blâmer ici – s’il devait choisir quelqu’un sur qui pointer du doigt – mais il n’était pas vraiment d’humeur accusatrice, disant que ce serait réglé dans les coulisses tout en veillant à souligner — Trav n’est pas en faute.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Ce dont Maître P veut vraiment parler, c’est de… comment résoudre ce problème pour s’assurer que cela ne se reproduise plus jamais, et où allons-nous à partir d’ici ? De grandes questions, et tout reste à voir.